Guaratuba discute novos recursos do Estado para atendimento na Saúde

Foto: Divulgação

O prefeito Mauricio Lense e sua equipe estiveram na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para tratar de convênios e repasses de verbas para Guaratuba, com foco inicial no atendimento emergencial durante a temporada de verão.

A reunião foi com o diretor-geral da Sesa, César Neves, e o coordenador da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/PR), José Carlos de Abreu. Participaram o secretário de Finanças e Planejamento de Guaratuba, Jean Colbert, o médico do município Richard Pereira Medeiros, e o assessor do deputado Denian Couto, Felipe Chemale.

Além do atendimento na temporada, o encontro tratou de articular novas iniciativas e investimentos na saúde. Ao assumir o cargo em 1º de janeiro, Maurício Lense encontrou problemas e deficiências em diversos setores, deixados pela administração anterior.

Um dos setores mais afetados foi a saúde, com a falta de ambulâncias, remédios e insumos, equipamentos quebrados e prédios em más condições.