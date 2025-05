Guaratuba participa de evento mundial e registra 166 espécies de aves no Big Day

No último sábado (10 de maio), Guaratuba integrou oficialmente o maior evento mundial de observação de aves, o Global Big Day.

A ação mobilizou observadores, pesquisadores, educadores ambientais e amantes da natureza em todo o mundo, em uma jornada dedicada ao registro de aves nos mais diversos pontos do planeta em 24 horas.

O evento anual tem como objetivo reunir dados sobre a avifauna global em um único dia, contribuindo com plataformas científicas como o eBird e gerando informações valiosas para a conservação das espécies.

Em Guaratuba, localizada no território da Grande Reserva Mata Atlântica, a iniciativa foi marcada pela parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria de Cultura e Turismo, o Instituto Guaju por meio dos projetos Aves do Nosso Litoral e Guará e a Marina Tauchen.

Essa união possibilitou o registro de 166 espécies, revelando uma rica diversidade de aves, incluindo representantes da Mata Atlântica e dos ecossistemas costeiros, como o caneleiro-verde, o tangará, o tropeiro-da-serra, a maria-catarinense, a saíra-lagarta, a saracura-matraca, o gavião-preto, o papagaio-de-cara-roxa, diversas aves limícolas e os guarás, que encerraram o dia com sua bela revoada sobre os manguezais da Baía de Guaratuba.

O biólogo Edgar Fernandez que compôs a equipe multidisciplinar formada por Álvaro Beal, Grazielli de Moraes e Renata Okagima, destaca que os trajetos selecionados para o evento incluíram a Estrada dos Castelhanos, no alto da Serra do Mar uma área de grande diversidade de aves, além de dois trechos de especial relevância: a Estrada do Morro Grande, que contorna a Unidade de Conservação do Parque Estadual do Boguaçu, e o percurso pelo Rio Boguaçu, na Baía de Guaratuba, percorrido em quase toda a sua extensão.

De acordo com Fernandez, a atividade evidenciou a importância da Unidade de Conservação tanto para a biodiversidade local quanto para as aves migratórias observadas ao longo do percurso.