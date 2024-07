Acontece neste final de semana, no Ginásio de Esportes Governador José Richa, no Cohapar, em Guaratuba, mais uma etapa do Campeonato Estadual de Basquete 3×3. O evento é realizado pela Federação Paranaense de Basketball e faz parte dos Jogos de Aventura e Natureza, promovido pelo Governo do Estado.

O campeonato é formado por cinco etapas, sendo quatro classificatórias mais uma final. As duas melhores equipes de cada uma das oito categorias em disputa classificam-se para a final, em São José dos Pinhais, nomês de outubro.

Não é necessário jogar todas as etapas, Os campeões e vices de cada etapa representarão o Paraná no Campeonato Brasileiro da CBB, nas categorias Sub 18, 23 e Adulto. Ou seja, em Guaratuba já vão sair dois participantes.

O Brasileirão, por sua vez, tem 7 etapas regionais, sendo que o Paraná disputa a Etapa Sul, que acontecerá em Santa Catarina, ainda sem sede definida.

Para homenagear a cidade sede dessa etapa, a Associação Paranaense divulgou o ranking Fiba (Federação Internacional de Basquetebol) municipal da cidade, que tem Samuel Sobanski no topo (acima).