Guaratuba tem curso Elaboração de Projetos Culturais nesta terça e quinta

Guaratuba recebe um curso prático de Elaboração de Projetos Culturais para a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal.

As aulas acontecem nesta terça (8) e quinta (10), das 19h às 22h, no Casarão Marcílio Dias, na Rua Antônio Rocha, 480, Centro, sede da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo.

O curso é gratuito e tem vagas limitadas. As inscrições devem ser feitas no formulário: https://docs.google.com/forms/…

Os participantes receberão certificado de extensão de 8 horas.

Sobre a ministrante: Grazi Calazans é produtora cultural com 20 anos de experiência, especializada na elaboração de projetos para editais de cultura e leis de incentivo, tendo mais de 350 projetos aprovados nestes mecanismos de todo Brasil.

Foi parecerista do Ministério do da Cultura (MinC) e de diversos editais estaduais e municipais de cultura por todo o país. É coordenadora do projeto de extensão Elabora – Democratizando o acesso aos mecanismos de incentivo à cultura, pela UFPR Litoral.