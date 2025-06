Guaratuba tem Festa da Tainha na semana que vem: de quarta a domingo

A 20ª Festa Beneficente da Tainha de Guaratuba acontece de quarta a domingo (18 a 22), no Mercado Municipal.

Além da tainha e frutos do mar, a gastronomia conta com carne. O evento também tem shows e apresentações culturais, bingo e concursos de Rainha, Mini Rainha e o Festival da Canção.

O evento é organizado por um grupo de voluntários coordenados por Luiza Nunes de Oliveira e a arrecadação é destinada às ações sociais da ONG Tumy (Tenda de Umbanda Mãe Yemanjá).



Confira a programação completa

Dia 18 – quarta-feira

11h30 – Almoço com música ao vivo

13h00 – Apresentação do projeto Berço dos Guará – Rogerio Cordoni com cover do Elvis Presley e participação dos alunos da Escola de Lutas Coroados do Professor Pedrinho

13h30 – Apresentação alunos Apae e APADVC

14h00 – Binguinho Dinheiro Paga Dinheiro e Prêmios

19h00 – Jantar com música ao vivo

19h30 – Concurso Rainha e Mini Rainha da Festa da Tainha

22h00 – Show de Ginástica Rítmica

22h30 – Show com banda Cristiano & Fogo Nativo

Dia 19 – quinta-feira

11h30 – Almoço com música ao vivo

14h00 – Binguinho Dinheiro Paga Dinheiro e Prêmios

19h00 – Jantar com música ao vivo

20h00 – Karaokê livre com prêmio para a maior torcida

22h00 – Apresentação de Dança do Ventre com Ana Venâncio

22h30 – Show com grupo Tá na Moda

Dia 20 – sexta-feira

11h30 – Almoço com música ao vivo

14h00 – Binguinho Dinheiro Paga Dinheiro e Prêmios

19h00 – Jantar com música ao vivo

19h30 – Festival da Canção (Final + Premiações)

22h00 – Pocket show Allan Vox

22h30 – Show Nacional com grupo Karisma

Sábado – dia 21

11h30 – Almoço com música ao vivo com Fabio Lima

13h30 – Show com a dupla Márcia e João Victor

15h00 – Binguinho Dinheiro Paga Dinheiro e Prêmios

19h00 – Jantar com música ao vivo

19h30 – Festival da Canção (Final + Premiações)

20h00 – Show principal com a banda RF Lefigarroo

22h30 Show com a dupla Allan & Santiago

Domingo – dia 22

11h30 – Almoço com música ao vivo

13h30 – Show com Lyncon Chaves e Banda

15h30 – Binguinho Dinheiro Paga Dinheiro e Prêmios

18:00 – Início do Bingão com Show de Prêmios

19h00 – Jantar com música ao vivo

00h00 – Encerramento