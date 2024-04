Guarda Municipal de Pontal do Paraná tem primeira comandante mulher

Pela primeira vez desde a sua criação, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Pontal do Paraná tem no comando uma mulher. A supervisora Camila Fernanda Bini, de 38 anos, assume a responsabilidade de liderar o efetivo atual de 35 guardas municipais.

A comandante Bini é servidora de carreira há oito anos, formada em Educação Física e pós-graduada em Segurança Pública. Ela sucede o GCM Inspetor Giovane Rafael do Rosário, 33. E a terceira GCM de carreira a assumir o comando e a primeira mulher.

O ex-comandante esteve à frente da corporação durante três anos e dois meses (fevereiro de 2021 a abril 2024), é formado em Gestão Desportiva e pós-graduado em Segurança Pública. Rosário solicitou desligamento da função dentro do prazo legal em cumprimento de exigências pré-eleitorais. Deverá concorrer a vereador.

Novo secretário de Segurança

A solenidade de passagem de comando foi realizada na manhã desta sexta no Centro Municipal de Capacitação, em Praia de Leste. Participaram da solenidade o prefeito Rudão Gimenes, a vice prefeita Patrícia Millo Marcomini, secretários da administração municipal e o presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Pontal do Paraná, João Carlos de Lima.

Durante a solenidade, Lima foi anunciado pelo prefeito Rudão Gimenes como novo secretário municipal de Segurança Pública. Ele assumirá o cargo em breve no lugar da ex-secretária Any Brasil Messina, que pediu desligamento dentro do prazo legal cumprindo exigências pré-eleitorais. Também deve concorrer a uma vaga na Câmara. O prefeito reforçou a missão da GCM e lembrou que cabe à corporação atuar nos limites municipais por meio de patrulhamentos, participação em eventos, atendimento de ocorrências, autuações em flagrante delito e apoio às atividades de outros órgãos públicos.

Compareceram à solenidade o secretário de Segurança de Paranaguá, Leônidas Martins, o sargento Couto do Corpo de Bombeiros do Paraná, o GCM França representando a Secretaria de Segurança de Matinhos, o sub-tenente Eleanderson da Polícia Militar do Paraná, o superintendente da Polícia Civil Rodrigo Sassi Martins.