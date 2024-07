Hahanaguá chega a sua 7ª edição com sucessos da atualidade

Humoristas de programas como “Pânico” e “A Praça É Nossa”, além de grandes sucessos no Youtube e na internet, se apresentam em Paranaguá de 27 de julho até 1ª de agosto, dentro da programação dos 376 anos da cidade

A partir de 27 de julho, Paranaguá recebe mais uma edição do “Hahanaguá – Festival de Humor de Paranaguá”, com stand-ups de comédia e espetáculos que pretendem levar o público parnanguara às gargalhadas durante as comemorações dos 376 anos da cidade. O evento, que chega em sua 7ª edição, ocorrerá no Teatro Rachel Costa. Os ingressos já estão disponíveis pelo valor de R$20 (meia-entrada com 1 kg de alimento) + taxa adm., pelo site www.hahanagua.com.br.

Serão seis dias de apresentações, começando no dia 27 de julho, a partir das 20h, com Luís França – ator e comediante que fez parte do elenco fixo do quadro “Saco de Risadas” do “Domingão do Faustão” e foi protagonista da peça “A Mulher do Candidato”, de Walcyr Carrasco. Atualmente faz parte da equipe do grupo “Comédia Ao Vivo” e apresenta o podcast de sucesso “Vê Se Pod”, atuando também como apresentador do podcast “Papagaio Falante”, ao lado de Sérgio Mallandro.

No dia 28 de julho (domingo), às 19 horas, é a vez do fenômeno da televisão brasileira Marlei Cevada, conhecida por interpretar os personagens Nina e Sangue, no programa humorístico “A Praça é Nossa”, ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega e, Mileyde, no Domingo Legal, do SBT. Formou o grupo “Quinta Q Pariu”, que utilizava tanto de situações de personagens como de humor físico e stand-up. Ganhou destaque em um concurso de humoristas realizado por Silvio Santos, como também após participação do quadro “Humor da Caneca”, de Jô Soares.

E em 29 de julho (segunda-feira), às 20 horas, dia de feriado em que Paranaguá completa 376 anos, é a vez do fenômeno do humor nas redes sociais Dra. Rosângela, personagem criada por Índio Behn com o intuito de fazer uma homenagem e uma sátira aos terapeutas, veganos e praticantes de Yoga. Com essa grande mistura, no show faz piadas com diversas situações do cotidiano de um terapeuta, bem como canta paródias com acompanhamento de um ukelele, o qual é tocado pelo próprio artista.

Já no dia 30 de julho (terça-feira), às 20 horas, sobe ao palco do Teatro Rachel Costa o humorista Marcus Cirillo, com seu chapéu, bota, camisa xadrez e cinto de fivela, que traz a cultura caipira e enaltece os costumes interioranos, fazendo o público gargalhar com seus causos. Com um repertório inspirado em suas experiências de vida, Marcus se apresenta no show como um verdadeiro homem do interior: bruto, parrudo, sistemático e cheio de personalidade. O humorista mostra que existe uma diferença grande entre o que as pessoas da capital pensam e a realidade vivida no interior.

No dia 31 de julho (quarta-feira), também às 20 horas, Rogério Morgado, comediante, radialista, locutor e imitador, atualmente participante fixo do Programa Pânico, na Jovem Pan, promete levar muitas gargalhadas ao público parnanguara. Ele é um dos fundadores do show “A Divina Comédia Stand Up”, ao lado de Danilo Gentili, Felipe Hamachi e Maurício Meirelles, que serviu de palco para muitos comediantes, sendo visto por milhares de pessoas. O comediante possui muita experiência com imitações e já ganhou o Prêmio Risadaria de Humor, como melhor imitador. Em seu show, ele traz suas percepções cômicas sobre o cotidiano e histórias de sua vida.

E, finalizando o Festival de Humor de Paranaguá, no dia 1º de agosto (quinta-feira), o famoso chileno radicado no Brasil, Maurício Dollenz, ator, ilusionista e comediante, que apresenta o seu show interativo, divertido e com bastante improviso pela primeira vez no litoral paranaense. Dollenz já viajou por mais de 25 países levando e apresentando seu show em três idiomas, participando também de vários clubes de comédia e programas de televisão no mundo. O humorista promete trazer para Paranaguá vários truques com cartas, muita interação com a plateia, trocadilhos e piadas ácidas e engraçadas.

O Hahanaguá – Festival de Humor de Paranaguá – é realizado pelo Ministério da Cultura – Governo Federal, com oferecimento da Cattalini Terminais Marítimos, em comemoração aos 376 anos de Paranaguá. Os ingressos já estão disponíveis pelo site www.hahanagua.com.br, com valor promocional solidário de R$20, mais taxa administrativa, com a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será doado para famílias em vulnerabilidade social e instituições filantrópicas de Paranaguá. Todos os espetáculos contam com intérpretes de Libras. Proibida a entrada de menores de 16 anos. Acompanhe as novidades por meio das redes sociais oficiais, pelo Facebook @hahanagua e pelo Instagram @hahanagua

Confira a programação do Hahanaguá 2024:

27/07 – 20h – Luís França (Domingão)

28/07 – 19h – Marlei Cevada (A Praça É Nossa)

29/07 – 20h – Dra. Rosângela (A Praça É Nossa)

30/07 – 20h – Marcus Cirillo (Comedy Central)

31/07 – 20h – Rogério Morgado (Pânico)

1º/08 – 20h – Maurício Dollenz (Humor Ilusionista)

Hahanaguá – Festival de Humor de Paranaguá

Data: De 27 de julho até 1º de agosto de 2024.

Local: Teatro Municipal Rachel Costa

(Rua XV de Novembro, 87 – Centro Histórico)

Valor: R$ 20 + taxa (com a doação de 1kg de alimento não perecível).

Confira a programação completa pelo site www.hahanagua.com.br

Necessário apresentação de documento com foto

Classificação: 16 anos

Apresentação: Cattalini Terminais Marítimos

Todas as apresentações contam com intérprete de Libras.