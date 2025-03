Havan e Bavaresco anunciam duas megalojas em Paranaguá

Fotos: PMP

A rede de lojas Havan e o grupo supermercadista Bavaresco prometem entregar, ainda neste ano, duas mega lojas no Jardim Yamaguchi, (próximo ao Caic) em Paranaguá. Na tarde de quinta (27), Nilton Hang – diretor do grupo e irmão de Luciano Hang – esteve em Paranaguá numa visita técnica ao terreno que está em fase inicial de terraplanagem e preparação do canteiro de obras. Depois de pronta, a megaloja será a 186ª ou 187ª unidade em operação, e deve ser a mais moderna já construída pelo grupo no Brasil.

O empresário Beto Bavaresco – diretor da maior rede supermercadista do Litoral, sediada em Paranaguá – participou da visita acompanhado do gerente geral do grupo, Vicente Vilaça. Ele informou que o projeto prevê a construção do maior supermercado do litoral paranaense, a 14ª loja da rede Bavaresco, ao lado da nova Havan.

Depois de prontos, os dois empreendimentos devem se transformar num polo de compras e mudar a realidade econômica da região Sul de Paranaguá. Localizadas na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, Jardim Yamaguchi, as duas lojas devem ter entre 9 e 10 mil m² de área construída cada uma e gerar pelo menos 500 empregos diretos, 250 em média em cada empreendimento.

Segundo o secretário de Urbanismo da Prefeitura de Paranaguá, Luiz Augusto Pelegrini de Carvalho, os alvarás para o início das construções devem ser expedidos na próxima semana. “O prefeito Adriano Ramos pediu celeridade e estamos agilizando no tempo hábil para garantir esses investimentos fundamentais para o desenvolvimento da cidade”, explica o secretário.

Nilton Hang fez questão de destacar que a Prefeitura está dando toda a atenção necessária para o bom andamento do projeto de instalação da Megaloja Havan em Paranaguá. “A equipe do Urbanismo se mostra muito coerente, assim como os conselhos, que analisam com atenção o que os investidores trazem e, quando necessário, ajustam o processo”, disse.

Empresário de sucesso em Paranaguá – onde começou com um pequeno mercado de bairro e despontou ao longo dos anos como gestor do maior grupo supermercadista do litoral paranaense – Beto Bavaresco elogiou a presteza e o pronto atendimento do prefeito Adriano Ramos e sua equipe técnica. “Conversei com o prefeito e os secretários e vi que há interesse em encontrar soluções para agilizar os processos dentro da legalidade. Nos ouviram com atenção e isso é muito positivo”, avaliou Bavaresco.

A expectativa dos dois empresários é que até o 4° trimestre deste ano tanto a loja Mega Havan quanto o Mega Bavaresco estejam em pleno funcionamento e atendendo ao público de Paranaguá e das cidades do litoral. Foi mencionada ainda a intenção de realizar as inaugurações em datas próximas e até em conjunto, se os prazos forem cumpridos dentro do cronograma.