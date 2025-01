Homem acusado de engravidar neta em Guaratuba é preso em Joinville

Foto: PCPR

Um homem, de 63 anos, foi preso, em Joinville-SC, na noite desta quarta-feira (22), acusado de estuprar e engravidar a neta, em Guaratuba.

A captura, feita por policiais militares de Santa Catarina, aconteceu por volta das 23h, quando ele caminhava na rua Independência, no bairro Anita Garibaldi. Ele ainda tentou fugir dos policiais militares, que o alcançaram.

Investigações da Polícia Civil do Paraná (PCPR) apontaram que o homem teria estuprado a própria neta, de 12 anos, e estava foragido desde o ano de 2021. As diligências tiveram início assim que a Polícia soube que o indivíduo estaria em Joinville. Com ajuda da Agência de Inteligência da PM catarinense conseguiram localizá-lo no bairro Anita Garibaldi.

Crime contra criança deve ser denunciado

Todas as pessoas que tomarem conhecimento da prática de algum crime contra crianças devem denunciar.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência sexual. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.