Homem é encontrado morto no seu carro incendiado em Matinhos

Imagem: Comunica Matinhos / Reprodução

Um homem de 37 anos foi encontrado morto dentro de seu carro incendiado, na manhã deste sábado (4), em Matinhos. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 9h30, para atender um incêndio em veículo, no bairro Vila Nova.

Quando as equipes chegaram, foi feito o combate às chamas e encontraram a vítima dentro do carro, já carbonizada. De acordo com informações da esposa, seu marido teria ateado fogo em seu próprio corpo e entrado no veículo, um Jeep Renegade, estacionado no quintal da casa que haviam alugado.

A esposa, de 43 anos, sofreu ferimentos leves em virtude dos estilhaços de vidros desprendidos durante o incêndio. Ela foi encaminhada para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O casal é de Cascavel, na Região Oeste do Paraná, e estariam passando alguns dias no Litoral. A Polícia Civil investiga o caso.