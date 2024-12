Homem mata vizinho a facadas por causa do som alto

Imagem: QAP Litoral Notícias

Por volta das 3h da madrugada desta quinta-feira (26), uma briga entre vizinhos resultou na morte de Jonathan Luiz Moreira de 33 anos, no bairro Jardim Paranaguá, próximo à PR-407, em Paranaguá. De acordo com a página QAP Litoral Notícias, que primeiro divulgou a informação, o crime aconteceu em um conjunto de quitinetes entre a marginal da rodovia e a rua Crichotemes Milonas da Silva.

Segundo informações preliminares, a discussão teria começado devido ao som alto, levando a uma briga violenta. Jonathan foi esfaqueado e, apesar dos esforços das equipes de socorristas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A vítima possuía um mandado de prisão em aberto.

A PM isolou a cena do crime e a Polícia Civil esteve presente na e iniciou as investigações para identificar e localizar o autor do homicídio, que fugiu e ainda não foi encontrado. Após a perícia, o corpo foi encaminhado para o Necrotério de Paranaguá.

Com este caso, o número de homicídios em Paranaguá sobe para 69 neste ano, totalizando 123 em todo o litoral paranaense.