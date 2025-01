Homem que agrediu garçom por causa de taxa do banheiro é preso por homicídio

Imagem: PCPR

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar resultou na prisão do suspeito de ter cometido um homicídio qualificado ocorrido em Matinhos. O homem foi localizado em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde deste sábado (11), menos de 24 horas após o crime.

O caso começou na noite de sexta-feira (10), quando uma briga ocorreu em uma lanchonete de Matinhos. Segundo as investigações, o autor, de 40 anos, se recusou a pagar uma taxa de R$ 10 para usar o banheiro do estabelecimento e, durante o desentendimento, agrediu o garçom, de 27 anos, com socos e cabeçadas.

A vítima caiu, bateu a cabeça e foi levada para casa por testemunhas. Na manhã seguinte, foi encontrada sem vida, “possivelmente em decorrência das lesões sofridas na queda”, informa a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

As polícias Civil e Militar foram acionadas após o corpo ser encontrado. Investigações conduzidas pelas equipes de inteligência permitiram identificar rapidamente o autor da agressão e localizar seu paradeiro em Contenda, onde ele estava escondido no apartamento de sua namorada. A equipe Rone foi acionada e efetuou a prisão em flagrante.

A delegada Sandra Mara Nepomuceno, que integra a operação Verão Maior Paraná, destacou o trabalho eficiente das polícias. “Logo após o óbito, ouvimos testemunhas e esclarecemos os fatos. O autor fugiu, mas, com o apoio da Polícia Militar, conseguimos localizá-lo e prendê-lo em flagrante”, disse.

“Com o compartilhamento de informações, localizamos o suspeito em Contenda. Ele admitiu a luta corporal com a vítima, e sua prisão foi realizada de forma rápida e eficiente”, afirmou o tenente Jonas da Silva do Amaral, da Polícia Militar.

O autor foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil em Matinhos, onde o flagrante foi formalizado. Sua namorada foi autuada por favorecimento pessoal, por auxiliá-lo na fuga e de abrigá-lo em sua casa. Embora tenha sido liberada, ela responderá ao processo em liberdade, conforme determina a legislação vigente.

O caso segue em investigação para esclarecer todos os detalhes das circunstâncias do homicídio.