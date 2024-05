Horta nas Escolas de Pontal ensina ecologia, alimentação saudável e inclusão

Pontal do Paraná inova mais uma vez em educação ambiental com o Projeto Horta nas Escolas, que ensina as crianças matriculadas na rede pública a importância do plantio, do cuidado com a terra e com os alimentos gerados.

Mais que produzir comida orgânica e saudável, os pequenos aprendem a trabalhar entrosados nas equipes formadas por crianças de diferentes idades, sempre respeitando o espaço onde são produzidas as hortaliças. Todas as semanas, mais de 100 alunos participam e mais dezenas de visitantes.

Concebido como “Horta + Inclusão = Amor” o espaço foi construído pela Associação Mão Amiga, pensado pelo seu presidente e também professor municipal de Educação Ambiental Thomas Willian Pereira, com apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação. São oito turmas (duas por dia, de manhã e à tarde) com mais um menos 20 alunos cada.

AMPLIADO: O projeto começou em 2023 e a primeira experiência foi na Escola Ernesto Tavares de Campos, no Carmery. Nesse ano, foi ampliado e acaba de ganhar um novo espaço localizado no Centro de Educação Infantil (CMEI) Água Viva, numa parceria com a Escola Benvinda Lopes Correa, em Pontal do Sul. O próximo espaço está sendo construído no CMEI Leão Marinho, também em Pontal do Sul.

LABORATÓRIO VIVO: Cada local é um jardim sensorial com captação de biofertilizante, água da chuva e áreas de canteiros adaptadas para cadeirantes. Na prática, é um laboratório vivo que inclui composteiras e viveiro para as mudas que serão plantadas. Quem participa conhece o processo completo do plantio à colheita e técnicas de conservação do solo.

Um dos objetivos é a inclusão de crianças com deficiência, suas mães e pais com outras crianças, reforçando a convivência. Ao entrar em contato com esse modo de aprendizado as crianças desenvolvem noções de ecologia e se familiarizam com a variedade de alimentos que uma horta pode fornecer.

O projeto é também uma forma de ofertar atividades de educação ambiental que complementam um aprendizado que eles levarão por toda a vida. Muitos desses alimentos são servidos na merenda escolar e as crianças entendem o ciclo completo de plantar, cuidar, colher e ter disponíveis alimentos saudáveis e de qualidade.