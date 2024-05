Hospital Cajuru recebe emenda para custeio e mostra necessidade de mais investimentos

Fotos: Divulgação

A deputada federal Gleisi Hoffmann e a deputada estadual Ana Júlia Ribeiro, ambas do PT, fizeram a entrega de emenda de R$ 200 mil ao Hospital Universitário Cajuru, nesta sexta-feira (10). A entidade desempenha um papel crucial no Paraná ao atender pacientes de toda a região exclusivamente através do SUS, oferecendo desde o acompanhamento inicial até cirurgias de alta complexidade, como transplantes renais.

“Contribuir com uma instituição tão vital para o nosso estado é extremamente gratificante. Seguiremos trabalhando em parceria com instituições, profissionais de saúde e a comunidade, buscando sempre o melhor para o nosso povo”, destacou Gleisi. A saúde é uma prioridade para o mandato de Gleisi, e apenas para este hospital ela já destinou R$ 850 mil em emendas desde 2021.

De acordo com a deputada Ana Júlia, o Cajuru precisa de mais investimentos para aumentar o potencial de atendimento. “A estrutura foi projetada na década de 70, e hoje temos um aumento de 150 mil cadastros por ano no SUS de Curitiba. O sistema não tem mais potencial de ajustes nas necessidades. Por isso, os leitos estão sempre 100% ocupados”, explicou.

Saúde fortalecida

Esta semana trouxe boas notícias para a saúde do Paraná, como o anúncio de recursos de R$ 153 milhões do governo federal para a construção de um hospital e maternidade em São José dos Pinhais. A confirmação desse importante investimento foi feita ontem, durante a visita da ministra da Saúde, Nísia Trindade, ao estado.

“Tanto o governo federal quanto nossos mandatos estão firmemente comprometidos em assegurar uma saúde de qualidade para os paranaenses. Sabemos que os desafios na área da saúde são constantes e exigem esforços contínuos. Por isso, estamos empenhados em contribuir com recursos e buscar soluções eficazes para os problemas enfrentados por nossos hospitais e centros de saúde. Ao lado de Lula, vamos avançar na construção de um sistema de saúde mais forte e acessível para todos”, enfatizou Gleisi.