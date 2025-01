IAT tem WhatsApp para reclamações sobre coleta de lixo no Litoral

Foto: Denis Ferreira Netto/Sedest-PR



O Instituto Água e Terra (IAT) criou um canal de comunicação direta com a população para receber reclamações referentes à regularização e periodicidade do serviço de coleta de lixo no Litoral.

Basta mandar uma mensagem por WhatsApp para o telefone (41) 9-9554-3592. O número é exclusivo para atendimentos referentes à coleta de lixo na região litorânea.

O IAT informa que investiu R$ 15,8 milhões para os municípios do Litoral reforçarem a coleta de resíduos sólidos durante a temporada.

O pacote completo em ações de sustentabilidade da programação Verão Maior Paraná, no montante de R$ 31,6 milhões, engloba também o desassoreamento de canais, atividades de educação ambiental, fiscalização e licenciamento. O IAT é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

Em relação à limpeza pública, R$ 3 milhões foram destinados a Matinhos, e incluiu a contratação de 13 caminhões coletores, sendo 12 para resíduos orgânicos e um para recicláveis. Estrutura reforçada a partir desta semana com a incorporação de mais quatro caminhões de coleta, quatro carretas, uma retroescavadeira, uma pá carregadeira e duas escavadeiras para o transbordo.

Há, ainda, a possibilidade da execução de um terceiro turno de coleta no município caso haja a necessidade, com a contratação de pessoal sob responsabilidade da prefeitura local. O IAT informa que nesta temporada, o suporte dado ao município foi 20% maior em relação ao mesmo período do ano anterior.

E esse suporte acontece em outras cidades do Litoral. Para Guaratuba, por exemplo, o repasse foi de R$ 3,9 milhões e para Pontal do Paraná foram R$ 3,6 milhões. Também foram destinados R$ 1,9 milhão para a Ilha do Mel, em Paranaguá; R$ 600 mil para Guaraqueçaba; R$ 500 mil para Antonina; e R$ 500 mil para Morretes.

Junto dos repasses, o Instituto instalou 12 máquinas recicladoras de garrafas de vidro por meio de um investimento de R$ 680 mil.

Elas estão alocadas em Guaratuba (duas máquinas), Guaraqueçaba (1), Morretes (1), Paranaguá (1 no município e 2 na Ilha do Mel), Matinhos (2), Pontal do Paraná (2) e Antonina (1).