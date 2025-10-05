ICMBio contrata 4 agentes temporários ambientais para Antonina e Guaraqueçaba

Serão contratados quatro agentes, com contrato de 24 meses e remuneração entre 1 e 2 salários mínimos

Foto: ICMBio

O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade realiza novo processo seletivo no Núcleo de Gestão Integrada Antonina-Guaraqueçaba.

Serão contratados quatro agentes temporários ambientais, com contrato de 24 meses, e formado um cadastro reserva para futuras contratações. O Processo Seletivo Simplificado terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por até mais 12 meses.

São dois agentes de nível I em Guaraqueçaba, com remuneração de 1 salário-mínimo mais auxílios legais; um agente de nível II para Antonina (1,5 SM + auxílios). e 1 agente de nível III (2 SM + auxílios).

Para níveis I e II podem participar candidatos com ensino fundamental incompleto e para o nível II com fundamental concluído. A seleção será feita por meio de análise curricular e entrevista.

A carga horária poderá ser cumprida conforme demanda da unidade em regime de exclusividade, podendo ser diurna ou noturna, incluindo finais de semana, em escala de revezamento.

Os interessados podem se entre 13 a 17 de outubro de 2025, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h, no escritório do ICMBio de Antonina na Avenida Conde Matarazzo, 345, Antonina; e em Guaraqueçaba na Base Avançada, na Rua Paula Miranda, 10, ou na Base Operacional de Superagui na comunidade da Barra do Superagui.

Acesse o edital pelo link.