IFPR Paranaguá instala sala de coworking com apoio da TCP

Será inaugurada na tarde desta quarta-feira (16) a sala de Coworking Hélice Séxtupla em Paranaguá, desenvolvida pela Incubadora do Instituto Federal do Paraná (IFPR) e construída com o apoio da TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá.

O espaço foi criado para promover a colaboração entre estudantes, professores, empreendedores e empresas, com o objetivo de impulsionar projetos nas áreas de meio ambiente, tecnologia e inovação. O novo local deverá beneficiar cerca de 1.000 estudantes, além de docentes e membros da comunidade local.

Durante a inauguração, às 14h, no campus do IFPR, haverá uma mesa redonda com representantes do Sebrae, Prefeitura, TCP e IFPR para discutir a importância deste espaço para o desenvolvimento sustentável da região.

Participam da mesa redonda Octavio Eliot, supervisor institucional da TCP; Leandro Angelo Pereira, coordenador do Núcleo de Inovação e Tecnologia (NIT) do IFPR Paranaguá; Diego Delfino, secretário municipal de Meio Ambiente de Paranaguá; Maria Clara Rogiski, estudante do curso de Técnico em Meio Ambiente do IFPR e empreendedora; Catiane Santos, consultora de Negócios do Sebrae; e Luiz Spinosa, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná (FAP-PR).

Inauguração do Coworking Hélice Séxtupla

🗓️ Data: Qquarta-feira, 16 de outubro

🕒 Horário: 14h às 15h25

📍 Local: Auditório IFPR Campus Paranaguá – Rua Antônio Carlos Rodrigues, 453, Bairro Porto Seguro.

ℹ️ Saiba mais sobre a Incubadora da UFPR: https://www.instagram.com/p/DArDhDwJBFe/?igsh=MWlwdzFpYWV0cTJzcw==