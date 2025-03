Ilha do Mel ganha Marco Regulatório e tratamento de esgoto

Fotos: PMP/ Divulgação

O governador Ratinho Junior, acompanhado dos prefeitos Adriano Ramos, de Paranaguá, e Rudão Gimenes, de Pontal do Paraná, anunciou nesta quinta-feira (20) investimentos e novas regulamentações para a Ilha do Mel.

O evento, realizado em Pontal do Paraná, marcou a entrega da Licença de Instalação para o sistema de coleta e tratamento de esgoto nas comunidades de Encantadas e Nova Brasília. O governador também sancionou a lei do Marco Regulatório da Ilha.

“Anunciou grandes obras em Paranaguá. Hoje, estamos vendo no governo Ratinho Júnior o Litoral do Paraná sendo transformado, muito dinheiro investido e muitos benefícios à população. É uma felicidade enorme participar de um evento como esse onde ouvimos tantas coisas boas, onde ser prefeito nesse momento tão especial tem sido uma honra, um privilégio de saber que todo o litoral e a nossa Mãe do estado do Paraná, Paranaguá receberá obras importantes em parceria da prefeitura com o governo do estado”, disse Adriano Ramos.

Entre as principais iniciativas, está o investimento de R$ 33 milhões na implementação do esgotamento sanitário, um projeto que será executado em duas etapas pela empresa Paranaguá Saneamento.

Marco regulatório

“Lançamos aqui a sanção dessa lei (do marco regulatório) porque a Ilha do Mel é importante, tem um potencial turístico que todos nós já conhecemos, mas ela não tinha uma organização jurídica, uma regulamentação do que pode ser feito, de quem pode morar na Ilha do Mel, até quantos visitantes, que tipo de pousada pode ser feita”, disse Ratinho Junior. “Então nos organizamos através dessa lei, uma parceria com a Assembleia Legislativa e agora nós temos um ambiente organizado, tanto é que nós vamos começar em abril todo o saneamento básico da Ilha do Mel que também não tem, nós vamos dar dignidade para a população que mora na Ilha do Mel, aos nativos e também aos turistas, que vão ter um ambiente mais saudável para poder visitar”, concluiu.

A legislação, aprovada recentemente pela Assembleia Legislativa, moderniza as regras de ocupação do solo, saneamento e uso de recursos culturais na Ilha, promovendo um equilíbrio entre crescimento populacional e preservação ambiental. Uma mudança é a definição de um limite de 11 mil pessoas por dia na Ilha do Mel, considerando moradores e visitantes – antes eram 5.000 pessoas .

Recentemente, o governador anunciou outros projetos e futuros investimentos em Paranaguá, com revitalização do Centro Histórico (incluindo reforma do Mercado Nilton Abel de Lima com anexação do novo Mercado do Peixe), revitalização das praças dos Leões e Fernando Amaro e investimentos no porto.

Presenças – Participaram do evento o vice-governador Darci Piana; os secretários estaduais Márcio Nunes (Turismo) e Sandro Alex (Infraestrutura e Logística); o chefe da Casa Militar, coronel Marcos Tordoro; o superintendente-geral de Relações Institucionais da Casa Civil, Renato Adur; o líder do governo da Assembleia Legislativa, Hussein Bakri; o presidente da Alep, Alexandre Curi; os deputados estaduais Anibelli Neto, Paulo Gomes e Nelson Justus; os prefeitos Adriano Ramos (Paranaguá), Maurício Lense (Guaratuba), Rosane Ozaki (Antonina); e outras autoridades.

Com informações da Prefeitura de Paranaguá e AEN