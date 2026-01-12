Correio do Litoral
Ilha do Mel recebe Mad Professor em noite histórica de dub

Redação
Apresentação acontece no dia 14 de janeiro, no Ilha do Mel Café, com ingressos antecipados à venda
Foto: Divulgação

Mad Professor, um dos nomes mais influentes da história do dub e do reggae experimental, se apresenta no dia 14 de janeiro, às 19h, no Espaço Cultural Ilha do Mel Café, em Nova Brasília. O show marca a passagem do produtor e engenheiro de som britânico pela Ilha do Mel, em uma noite que promete graves profundos, paisagens sonoras cósmicas e uma experiência musical imersiva.

Fundador do lendário estúdio e selo Ariwa Sounds, criado em Londres no fim dos anos 1970, Mad Professor é reconhecido mundialmente por ter levado o dub para além de suas origens jamaicanas, conectando o gênero à música eletrônica, ao trip-hop e à cultura dos sound systems europeus.

Visionário e inquieto, ele transformou o estúdio em um verdadeiro laboratório sonoro, onde delays, reverbs e efeitos se tornam instrumentos executados ao vivo.

Para o produtor Take it Easy, responsável pela vinda do artista à Ilha, a apresentação tem um significado especial. “Mad Professor, pra nós, pesquisadores e apreciadores do reggae music e do dub, é o cara. Como o nome diz, um grande professor. Ele tem uma representatividade enorme no cenário mundial e é uma honra pra nós realizar a primeira atração internacional na Ilha do Mel”, destaca.

A escolha do Ilha do Mel Café como palco do show reforça a proposta do espaço como ponto de encontro entre música, escuta atenta e experiências autorais. “Trazer o Mad Professor para a Ilha do Mel é realizar um desejo antigo e reafirmar o Ilha do Mel Café como um espaço de troca, diversidade sonora e curadoria cuidadosa”, afirma Charles Príncipe de Oliveira, proprietário do Ilha do Mel Café. “É um artista que atravessa gerações e dialoga com públicos diversos, o que combina muito com a energia da Ilha e com a nossa programação.”

Apelidado de “professor maluco” ainda criança, por sua obsessão por eletrônicos, Neil Fraser construiu o próprio rádio antes da adolescência e, aos 13 anos, mudou-se da Guiana para Londres. Foi ali que começou a montar, com peças recicladas, o estúdio que viria a se tornar referência mundial. O nome Ariwa — palavra de origem iorubá que significa “comunicação” — nasceu dentro da sala de estar de sua casa e rapidamente ganhou projeção internacional.
Inspirado por mestres como King Tubby e Lee “Scratch” Perry, Mad Professor levou adiante o espírito inventivo do dub com uma assinatura própria. Seus discos da série Dub Me Crazy, lançados nos anos 1980, marcaram a transição do reggae analógico para a era digital, explorando paisagens sonoras espaciais, psicodélicas e profundamente rítmicas.

Nos anos 1990, ampliou ainda mais seu alcance ao remixar artistas como Depeche Mode, Jamiroquai, Beastie Boys, Rancid e The Orb. Em 1995, lançou No Protection, releitura completa do álbum Protection, do Massive Attack — hoje considerado um clássico cult que aproximou definitivamente o dub do trip-hop e da música eletrônica contemporânea.

Mesmo com os avanços tecnológicos, Mad Professor segue fiel ao processo analógico. Trabalha com fitas, mesas reais e delays vintage, defendendo uma relação física e sensorial com o som. Cada apresentação é única: uma performance ao vivo em que a mixagem acontece em tempo real, transformando o estúdio — ou o palco — em um instrumento.

Com uma discografia monumental e mais de dez álbuns gravados ao lado de Lee “Scratch” Perry, Mad Professor consolidou um legado raro. É proprietário do maior estúdio de reggae e dub de propriedade negra do Reino Unido e segue sendo uma referência fundamental para entender o dub não apenas como técnica, mas como filosofia sonora, cultural e política.


MAD PROFESSOR
Local: Ilha do Mel Café
Endereço: Praia do Farol, s/n – Farol, Nova Brasília – Ilha do Mel
Data: 14 de janeiro
Horário: 19h
Ingressos:
Antecipado – 1º lote: R$ 30 (50 ingressos)
Antecipado – 2º lote: R$ 40 (100 ingressos)
Portaria: R$ 50
Informações e ingressos: WhatsApp (41) 9776-7318
Produção: Take it Easy

