Investimentos do Itaipu Parquetec geram R$ 163,09 milhões e 2.258 empregos

Parceria com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social destacou os benefícios no setor de empregos e na economia gerados pelo Parque em 2023

Diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo | fotos: Ricardo Machado / Itaipu Parquetec

Nesta quarta-feira, 18, ocorreu a cerimônia que apresentou os detalhes do estudo, desenvolvido em parceria com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), sobre os impactos socioeconômicos das atividades do Itaipu Parquetec em 2023. Entre as autoridades, estiveram presentes o diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, professor Irineu Colombo, o diretor-presidente do IPARDES, Jorge Callado, o economista do Departamento de Estudos Econômicos e Ambientais do IPARDES, Ricardo Kureski, e a economista do Departamento de Estudos Econômicos e Ambientais do IPARDES, Jéssika Queiroz.

O trabalho abordou o levantamento dos impactos socioeconômicos do Itaipu Parquetec, realizado por meio da matriz insumo-produto. A matriz insumo-produto é uma ferramenta que descreve como as compras e vendas entre diferentes setores econômicos se interconectam, ajudando a analisar a produção necessária para atender às demandas de consumo e investimento. Com ela, é possível quantificar a produção setorial necessária para atender a uma maior demanda final.

De acordo com o diretor-presidente do IPARDES, Jorge Callado, a parceria com o Itaipu Parquetec permitiu realizar um estudo detalhado sobre os impactos socioeconômicos das operações do Parque. “O estudo mostrou o impacto no PIB do Paraná, a geração de empregos, o aumento da massa salarial e a arrecadação de impostos”, destacou Callado, ressaltando que o Parque é um importante impulsionador do desenvolvimento não apenas para a região, mas para o Estado como um todo.

Diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado

Esse estudo analisou os investimentos totais de R$ 116 milhões feitos pelo Itaipu Parquetec em 2023, e como consequência desses investimentos, o Parque gerou R$ 163,09 milhões no mercado brasileiro. Esse montante foi proveniente de 65% de outros recursos e 35% de projetos. Ou seja, a cada R$ 1,00 investido, há um acréscimo de R$ 1,40 no Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Os recursos aportados também resultaram na criação de 2.258 empregos na economia brasileira, com uma média salarial de R$ 2.667,87 por mês, o que corresponde a R$ 6,02 milhões gerados para a remuneração desses postos de trabalho e incremento de R$ 13,66 milhões à arrecadação de impostos em 2023.

“Esse estudo nos permite entender com precisão o que o valor investido está gerando, como aumento de salários, geração de empregos, arrecadação de impostos e impacto no PIB”, afirmou o diretor administrativo da Itaipu Binacional, Iggor Gomes Rocha. O diretor também mencionou a intenção de expandir essa análise para outras áreas, como patrocínios de eventos e convênios com outras instituições. “Este é um momento histórico, pois, ao prestar contas à sociedade, conseguimos mostrar o retorno gerado pelo nosso investimento”, concluiu.

Para a economista do Departamento de Estudos Econômicos e Ambientais do IPARDES, Jéssika Queiroz, a qualidade do trabalho depende da precisão das informações recebidas. “Quando temos dados consistentes e suficientes, conseguimos entregar um bom trabalho. E, nesse sentido, foi uma surpresa positiva trabalhar com o Itaipu Parquetec, que nos forneceu uma base de dados estruturada e organizada”, afirmou. A economista também explicou o valor da colaboração entre as equipes. “É essencial que as unidades consigam conversar e trabalhar de forma cooperativa. Durante todo o processo, tivemos reuniões semanais, garantindo total transparência e alinhamento entre todos”, ressaltou.

Os investimentos do Itaipu Parquetec têm impacto significativo na economia, fomentando a transformação social, com reflexo na geração de empregos e renda, promovendo, portanto, bem-estar social. Além disso, os dados obtidos neste estudo são importantes para o planejamento estratégico do Itaipu Parquetec, permitindo ajustes nas políticas e estratégias para estender os benefícios socioeconômicos do Parque.

O diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Professor Irineu Colombo, afirmou que os próximos passos do Parque estão focados na ampliação dos impactos gerados. “No início do próximo ano, realizaremos uma nova análise para avaliar o impacto das ações de 2024, utilizando uma nova matriz que irá incluir dados mais abrangentes”, explicou. O diretor-superintendente destacou também que o Itaipu Parquetec está comprometido em continuar com esses estudos e a divulgar os resultados, “confirmando à Itaipu Binacional e à sociedade os benefícios de manter os investimentos no Parque, que vão além de retornos financeiros e impactam positivamente a economia e o desenvolvimento tecnológico do Brasil”.

Parceria Itaipu Parquetec e IPARDES

O estudo é fruto de um termo de cooperação assinado em 19 de julho de 2024, com o objetivo de avaliar os impactos das ações do Itaipu Parquetec na economia regional e nacional. Esse acordo, realizado pela primeira vez neste âmbito entre o Itaipu Parquetec e o IPARDES, também busca desenvolver metodologias que otimizem ações das duas instituições.

Segundo o economista do Departamento de Estudos Econômicos e Ambientais do IPARDES, Ricardo Kureski, a parceria com o Itaipu Parquetec é fundamental, pois une o conhecimento do IPARDES com os dados fornecidos pelo Parque, resultando em um projeto eficaz. “A colaboração entre as equipes do IPARDES e do Itaipu Parquetec tem sido bem coordenada, o que possibilitou a entrega de dados e informações dentro dos prazos estabelecidos”, afirmou Kureski.