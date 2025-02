Itaipu capacita gestores para fortalecer ações socioambientais no PR e MS

Fotos: Rodrigo Cupelli/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional promoveu na última quarta-feira (19) mais uma etapa do processo de formação de gestores de convênios das Diretorias de Coordenação e da Responsabilidade Social, que atuam diretamente com as ações do Programa Itaipu Mais que Energia. Participaram cerca de 30 profissionais da binacional, responsáveis por iniciativas como a gestão de bacias hidrográficas, educação ambiental, sustentabilidade de comunidades indígenas, desenvolvimento rural sustentável, entre outras.

Conforme explica Patrícia Garcia Carvalho, da Nativa Socioambiental, responsável pela capacitação, a atividade faz parte de um cronograma que envolve dinâmicas, videoconferências e palestras, presenciais ou virtuais, realizadas desde novembro do ano passado e que se estenderão até o próximo mês de outubro.

O principal objetivo, segundo ela, é fazer com que cada gestor compreenda seu papel dentro da estrutura de governança participativa com a sociedade, que caracteriza os Núcleos de Cooperação Socioambiental, desenvolvido pela Itaipu e Itaipu Parquetec. Esses núcleos, formados representantes das instituições, contribuem para o diagnóstico, priorização e execução de ações para enfrentamento das problemáticas socioambientais de cada território. Ao todo, são 21 Núcleos que cobrem a área de atuação prioritária, composta pelos 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul.

“É um processo formativo em que é fundamental descontruir conceitos e reconstruir algumas concepções para poder atuar dentro de uma rede em que cada ator social tem seu papel, tem sua contribuição”, explica Patrícia. “O mundo demanda que a gente pense e construa processos e ações de forma coletiva”.

Para o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, essa capacitação ocorre em um momento importante para a empresa, de expansão e consolidação das ações no território. “Daí a importância do papel dos gestores da Itaipu, de buscar articulação entre as ações e com outras iniciativas de cada município, buscando compreender a realidade de cada local”, afirmou o diretor.

Aprendizados

A capacitação foi bem recebida pelos gestores. Para Hudson Leonardo, da Divisão de Apoio Operacional, o treinamento ajudou a “olhar para fora” para perceber as interações entre os vários atores do território. “Esse diagnóstico é importante para alimentar novas iniciativas e dar capilaridade para as ações”, disse.

O treinamento inspirou a aumentar as interações com os demais gestores, na opinião de Raquel Freitas Duarte (ODRA.CD), que faz a gestão do Núcleo de Inteligência Territorial (NIT). O núcleo lida com diversos bancos de dados que produzem diagnósticos e apoiam a estratégia da Itaipu e do Itaipu Parquetec e oferecem subsídios à tomada de decisão dos poderes públicos. Em uma iniciativa recente, o NIT desenvolveu, juntamente com a Superintendência de Informática da Itaipu, um painel que permite visualizar todas as ações do Itaipu Mais que Energia por município. A plataforma está em fase de conclusão da estrutura. “Esses encontros oferecem uma oportunidade de ter contato com os colegas, trocar experiências, saber os desafios que cada um enfrenta. Isso vai auxiliar na execução dos convênios, melhorando os resultados para a população”.

Além de “clarear o papel dos gestores”, a capacitação inspirou a buscar mais interação com os atores do território, segundo Seno Anton, também da ODRA.CD. Atuando no escritório de Santa Helena, ele é responsável pelo contato diário com prefeitos, secretários, agricultores, catadores, prestadores de serviço, entre outros. “A gente vê que há um potencial muito grande para a multiplicação dos resultados. Uma ação pequena da Itaipu, por exemplo, de tratamento de resíduos de um grupo de agricultores em Itaipulândia, está fazendo com que outras prefeituras busquem resolver esse mesmo problema em seus municípios, independentemente do apoio da Itaipu”, concluiu.