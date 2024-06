Itaipu e Antonina realizam Seminário Estadual de Serviços Ecossistêmicos”

Com patrocínio da Itaipu Binacional, a Prefeitura de Antonina promove, de quarta (19) a sábado (22), o primeiro “Seminário Estadual de Serviços Ecossistêmicos”. O objetivo é debater e compartilhar saberes e boas práticas de gestão de recursos ambientais que propiciem desenvolvimento econômico sustentável.

O evento será presencial, no Theatro Municipal de Antonina. As inscrições são gratuitas (veja link no final do texto).

O público-alvo inclui funcionários municipais, profissionais e especialistas na área de meio ambiente e estudantes. Participam das palestras especialistas da Itaipu Binacional, Governo do Estado do Paraná, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministério do Turismo, Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), entre outros.

A abertura do Seminário será na quarta-feira (19), a partir das 19h, no Theatro Municipal de Antonina. As palestras terão início no dia 20, com a mesa-redonda “Políticas Públicas para Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)”, com moderação do superintendente de Gestão Ambiental da Itaipu, Wilson Zonin.

A programação da quarta-feira segue com mais de 20 palestras curtas sobre temas que incluem “O Processo de Restauração Florestal do Entorno do Reservatório de Itaipu”, “Potencialidade do Turismo Sustentável” e “Impactos Socioambientais das Práticas de ESG”. Ao final do dia, está prevista a assinatura da “Carta de Antonina”.

A sexta-feira (21) começa com uma mesa-redonda sobre Boas Práticas em Pagamentos por Serviços Ambientais, moderada por Ronaldo Pavlak, da Itaipu Binacional. Serão apresentadas iniciativas de municípios do Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, entre outros. À tarde, uma palestra vai focar especificamente na região do Litoral do Paraná. O dia 22 será dedicado a visitas turísticas pela região.

Confira a programação completa, os horários e palestrantes aqui: https://www.even3.com.br/frabricas-de-natureza-457404/.