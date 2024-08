Itaipu Parquetec apresenta soluções tecnológicas no Show Rural de Inverno 2024

Entre os dias 27 e 29 de agosto o Itaipu Parquetec estará presente no maior evento de tecnologias do agronegócio no Brasil voltado às culturas de inverno, o Show Rural de Inverno 2024, trazendo soluções tecnológicas para os desafios enfrentados pelo setor rural. O evento que acontece anualmente em Cascavel, apresenta nesta edição inovações voltadas para culturas como trigo, aveia e cevada.

Em sua participação no evento, o Itaipu Parquetec trará como destaque o lançamento de um edital ESG (Environmental, Social, and Governance), que busca soluções inovadoras com foco em sustentabilidade. Além disso, serão apresentadas soluções de cibersegurança e gestão territorial, temas que têm ganhado cada vez mais relevância no contexto de proteção de dados e manejo eficiente de terras agrícolas.

Um dos grandes diferenciais desta edição será a realização de oficinas de empreendedorismo voltadas para universitários, ministradas por analistas da Incubadora e Aceleradora de Startups do Itaipu Parquetec. Essas oficinas visam incentivar o surgimento de novos empreendedores na região, contando com a participação de universidades de toda a área.

Destaques da Programação

Dia 27/08/2024 (terça-feira): A programação se inicia com uma palestra de abertura conduzida pelo diretor superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo, e pelo presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, seguida pela apresentação da Cargill sobre inovação no setor agro e a palestra do Sicredi sobre sucessão familiar no campo.

Dia 28/08/2024 (quarta-feira): O SebraeE abordará o empreendedorismo e gestão no agronegócio, e a Cargill trará o tema “Elas Vivem o Agro”, destacando a importância da presença feminina no setor.

Dia 29/08/2024 (quinta-feira): O Itaipu Parquetec apresentará o painel sobre intraempreendedorismo, explorando a criação de soluções inovadoras dentro das organizações, além de outras palestras que tratarão da sustentabilidade no agro e da energia renovável no campo.

As oficinas de empreendedorismo, que ocorrerão nos três dias do evento, terão como foco principal o desenvolvimento de novas ideias e ferramentas de gestão para o setor agro. Dentre os temas abordados, estão a mentalidade empreendedora, a criação de MVPs (Produtos Mínimos Viáveis) e o uso de ferramentas estratégicas de inovação. As oficinas são voltadas para estudantes de diversas universidades e instituições da região, promovendo a integração entre academia e mercado.

Acesse a programação completa clicando aqui.

Sobre o Espaço Impulso

Com o objetivo de fomentar a inovação e a adoção de novas tecnologias ao longo de todo o ano, o Itaipu Parquetec, em parceria com a Coopavel, criou o Espaço Impulso. Este hub de inovação, composto por startups, empresas âncoras e parceiros estratégicos, visa promover o desenvolvimento tecnológico no campo e oferecer soluções