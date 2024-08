Itaipu Parquetec apresenta tecnologia em reunião da Defensoria Pública

Clerione Herther, diretora administrativo-financeira | fotos: Itaipu Parquetec

O Itaipu Parquetec esteve presente na 77ª Reunião Ordinária da Defensoria Pública do Estado do Paraná, realizada nesta quinta (29), no Hotel Eco Cataratas Resort, em Foz do Iguaçu. O encontro reuniu defensores públicos e representantes da área tecnológica para discutir o papel das inovações no fortalecimento da atuação da Defensoria, com ênfase na melhoria do acesso à justiça.

Durante o evento, o Itaipu Parquetec foi representado pela diretora administrativo-financeira Clerione Herther, que enfatizou a importância de parcerias tecnológicas para otimizar os serviços da Defensoria Pública. A tecnologia, segundo Clerione, tem o potencial de não apenas acelerar os processos, mas também ampliar o alcance dos atendimentos, garantindo que os serviços jurídicos cheguem às pessoas que mais precisam. Essa colaboração tem como objetivo integrar soluções inovadoras que beneficiem toda a sociedade, especialmente os mais vulneráveis.

O encontro consolidou o interesse mútuo entre o Itaipu Parquetec e a Defensoria Pública em estabelecer uma cooperação estratégica, que promete trazer avanços significativos na forma como os serviços públicos são prestados. A parceria alinha-se à missão do Itaipu Parquetec de promover o bem-estar social por meio da tecnologia, tornando-se uma ferramenta essencial no fortalecimento da justiça no Paraná.