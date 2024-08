Itaipu Parquetec comparece ao Salão de Turismo e destaca ações de sustentabilidade e inovação social 

Em parceria com o Ministério do Turismo, Parque Tecnológico reforça a sustentabilidade e inovação social no evento, com destaque para projetos que impulsionam o desenvolvimento do turismo

Foto: Itaipu `Parquetec

O Itaipu Parquetec esteve presente, de 8 a 11 de agosto, no Salão do Turismo, evento promovido no Rio Centro (Rio de Janeiro), com o objetivo de estruturar, qualificar e tornar os produtos e serviços turísticos brasileiros acessíveis ao mercado, além de apoiar a implantação de políticas púbicas no setor.

O tema central desta edição foi voltado para as “Experiências do Brasil: o turismo responsável e inclusivo impulsionando o desenvolvimento sustentável”, destacando a importância da sustentabilidade no setor. Realizado pelo Ministério do Turismo (MTur), o Salão do Turismo apresentou ao público no Riocentro, a diversidade turística, cultural, gastronômica e de manifestações populares presentes do Norte ao Sul do país.

Fortalecendo o posicionamento do Itaipu Parquetec como instituição com a missão de transformar inovação em bem-estar social, o Turismo Itaipu esteve presente no estande do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), apresentando a grua personalizada para captura de bichinhos temáticos do atrativo Itaipu Refúgio, proporcionando experiências e interação aos participantes. Além das pelúcias, foram expostos amigurumis personalizados confeccionados artesanalmente por meio de uma parceria com Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu, enfatizando a importância do desenvolvimento de ações capazes de beneficiar todos os envolvidos a partir de trabalhos da governança agregadas ao contexto social.

Ações para o turismo

De acordo com Yuri Benites, o Itaipu Parquetec encerra com sucesso a participação em mais um Salão Nacional do Turismo destacando grande interação com público, importantes iniciativas voltadas ao ASG (ambiental, social e governança) e discussões em prol do setor.

“Na questão ambiental, o Itaipu Parquetec em uma parceria com o Ministério do Turismo foi responsável por toda a gestão de resíduos, logística e compensação de carbono, uma ação essencial para a sustentabilidade atrelada ao turismo. Outro tema importante, na governança, desenvolvemos palestras e participações em painéis falando sobre a governança do território. No social, trouxemos a parceria com a Itaipu Binacional, com os bichos de pelúcia e amigurumis criados por meio de um projeto social”, afirmou o diretor de turismo.

Sustentabilidade

O público do Salão do Turismo também pôde conhecer o Programa de Sustentabilidade, em estande dedicado as ações desenvolvidas no evento, executado pelo Instituto Desponta Brasil ao Ministério do Turismo com apoio do Itaipu Parquetec para gerir a sustentabilidade em grandes eventos com a proposta do Lixo Zero. A iniciativa, apoiada pelo Itaipu Parquetec, prevê a redução da pegada de carbono com minimização das emissões de gases de efeito estufa associadas ao evento, o alinhamento com as melhores práticas e regulamentações ambientais, a promoção da conscientização ambiental com participação ativa dos participantes em ações de sustentabilidade e o posicionamento do Salão Nacional do Turismo como referência em sustentabilidade e responsabilidade socioambiental.

O diretor de turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites, contribuiu com as discussões do painel sobre estudos e projetos voltados à melhoria da infraestrutura do turismo náutico no Brasil, promovido no primeiro dia (08) da programação do evento. A mesa foi composta ainda pelo engenheiro civil e pesquisador do LabTrans/UFSC, André Ricardo Hadlich; representado o Grupo Náutica Boat Show, Ernani Paciornik e mediada pela coordenadora-geral de Mobilidade e Conectividade Turística, Isabella Pozzeti Guimaraes.

Durante o painel, foi demonstrado o trabalho que está sendo desenvolvido no Lago de Itaipu, juntamente Itaipu Binacional, a fim de trazer novas perspectivas de crescimento econômico da região e cuidado com o Lago de forma integrada, inserindo programações específicas e com olhar para as possibilidades e oportunidades presentes no local.

Além disso, Silvana Gomes, gerente da área de Turismo Sustentável do Itaipu Parquetec, participou do Painel ESG e Sustentabilidade para o Turismo do Hotel Trends ESG. O painel reforçou o compromisso do evento com iniciativas sustentáveis e demonstrou ao mercado de hotelaria e de turismo boas práticas para alavancar o ambiental, social e governança nas empresas. De acordo com Silvana, apresentar as ações de Responsabilidade Social do Itaipu Parquetec, que prioriza o bem-estar social dos colaboradores e da comunidade externa; segurança física e emocional dos trabalhadores, atua com apoio a diversidade e inclusão, além de promover a valorização do patrimônio e da produção local para sua atuação no turismo, representam boas práticas para as empresas do setor turístico.