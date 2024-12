Itaipu recebe 874 pedidos de patrocínios para eventos esportivos

O número foi bem acima da expectativa. Edital para seleção pública de eventos artísticos e culturais também já está aberto

Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

A seleção pública da Itaipu Binacional para concessão de patrocínios esportivos recebeu um total de 874 pedidos de projetos. O número está bem acima da expectativa da empresa. Os pedidos serão analisados durante o mês e o resultado será divulgado até 31 de dezembro, conforme calendário previsto no edital.

Após a divulgação do resultado final, será celebrado com a entidade promotora um Termo de Patrocínio. O prazo de execução das atividades será de no máximo 12 meses, a contar de 1º de fevereiro de 2025.

No total, o valor destinado pela Itaipu a eventos esportivos é de R$ 3,5 milhões, sendo R$ 2,5 milhões para ações esportivas de abrangência municipal e/ou estadual e R$ 1 milhão para ações esportivas de abrangência nacional e/ou internacional.

Individualmente, poderão ser acolhidos projetos de até R$ 30 mil para as ações de abrangência municipal e/ou estadual e R$ 70 mil para as ações nacionais e/ou internacionais. O edital prevê ainda patrocínio de até R$ 150 mil para eventos com histórico de público superior a 100 mil pessoas.

Como critério para a escolha dos projetos contemplados, Itaipu levará em conta o potencial de comunicação envolvido, com público e contrapartidas; gratuidade das ações; e ações efetivas promovidas pela entidade que solicita o patrocínio nas áreas de equidade de gênero, cor, etnia, idade, orientação sexual e capacidade física ou mental. Será levado em conta, ainda, o potencial de replicação do projeto a ser patrocinado, lembrando que as iniciativas que contemplarem apenas treinamentos, sem a realização ou participação em competições, campeonatos e similares, serão eliminadas do processo de seleção por não atenderem o objeto do edital.

Edital de cultura está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para eventos artístico-culturais (total de R$ 3 milhões), com prazo de inscrição dos projetos desde domingo (1º) até 31 de dezembro. Para concorrer ao patrocínio de eventos culturais, as entidades sem fins lucrativos precisam ter no mínimo 12 meses de constituição.

A iniciativa contempla produção de espetáculos, performances, festivais artísticos, culturais e musicais, realização de mostras e afins. As ações deverão ser desenvolvidas dentro da área de abrangência de Itaipu, que compreende os 399 municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul, totalizando uma área de 200 mil quilômetros quadrados e 11 milhões de habitantes.

É muito importante que os(as) interessados(as) acessem o site da Itaipu: https://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios, façam a leitura do edital e assistam aos vídeos disponíveis, pois eles são essenciais para que o projeto submetido atenda às regras. No mês que vem, novo edital será aberto para feiras e exposições (total de R$ 3,5 milhões).

Haverá uma terceira capacitação para interessados no edital de feiras e exposições, prevista para dezembro de 2024 ou janeiro de 2025.