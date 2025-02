Itaipu reforça importância do agro na transição energética

Fotos: Jean Pavão/Itaipu Binacional

Com um média de cinco mil visitantes por dia, o estande da Itaipu Binacional no Show Rural Coopavel levou ao público do evento um conteúdo totalmente diferenciado, focado em um dos temas mais estratégicos para o Estado Brasileiro hoje: a transição energética.

O espaço mostrou que essa transição não se trata apenas de substituir fontes de energia, mas de garantir um modelo sustentável, que equilibre crescimento econômico, segurança energética e preservação ambiental. E o setor agro tem um papel fundamental.

“A Itaipu Binacional sempre foi referência em energia limpa e renovável, mas nosso compromisso vai além da geração de eletricidade. Estamos investindo ativamente na diversificação da matriz energética e na implementação de soluções acessíveis para os produtores rurais”, afirmou o diretor-geral brasileiro, Enio Verri.

“O campo pode – e deve – ser protagonista nessa transformação, e é por isso que incentivamos o uso de biogás, energia solar e outras tecnologias sustentáveis que reduzem custos, aumentam a produtividade e minimizam impactos ambientais”, completou.

O exemplo mais concreto dessa atuação é o programa Itaipu Mais que Energia, que conecta inovação e sustentabilidade, promovendo a adoção de energias renováveis no campo, o aproveitamento de resíduos orgânicos para geração de biogás e o fortalecimento da infraestrutura energética rural.

“Com essas iniciativas, ajudamos não só os pequenos e médios produtores, mas também todo o agronegócio, garantindo mais eficiência e competitividade para um setor que é vital para a economia brasileira”, reforçou o diretor de Coordenação, Carlos Carboni.

O espaço da Itaipu no Show Rural Coopavel refletiu exatamente esse compromisso, por meio de um ambiente interativo que mostrou, de forma clara e acessível, como cada escolha energética impacta o futuro. “A mensagem é simples: ainda há tempo de transformar o amanhã. O agronegócio pode – e deve – ser um grande aliado na construção de um Brasil mais sustentável. E a Itaipu está aqui para fazer parte dessa mudança”, finalizou a chefe da Assessoria de Comunicação da Itaipu, Ana Paula Hedler.