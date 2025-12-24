Núcleos de Cooperação Socioambiental com Itaipu ganham plataforma virtual

Site reunirá informações, promoverá a integração entre os territórios e ampliará a gestão colaborativa no PR e no sul do MS

Fotos: Welyton Manoel/Itaipu Parquetec

Os Núcleos de Cooperação Socioambiental, iniciativa coordenada pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, passarão a contar, a partir de 2026, com uma plataforma virtual que reunirá informações completas sobre os 21 Núcleos e permitirá a interação entre os diferentes participantes de cada território do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul.

A plataforma já está disponível para acesso pelo endereço https://nucleosocioambiental.org.br/ e, a partir do próximo ano, será ampliada com espaços nos quais os usuários poderão organizar documentos dos grupos de trabalho, participar de fóruns de discussão e acessar informações detalhadas sobre os Núcleos, fortalecendo a gestão compartilhada das iniciativas.

“Esse ambiente vai permitir que os Núcleos se reúnam quando quiserem, pois, por meio dele, poderão se comunicar com outros integrantes e acompanhar o que os diferentes Núcleos estão realizando. Assim, conseguiremos ampliar nossas atividades e concentrar, em um único espaço, ferramentas que impulsionam o avanço das ações”, destaca Rosani Borba, gestora do Convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade.

Funcionalidades para usuários

A plataforma será gerida pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, que atuará no desenvolvimento técnico das funcionalidades e na experiência de navegação dos usuários. Por meio do ambiente virtual, será possível acompanhar eventos, agendas, trilhas formativas, webinares e notícias relacionadas às ações dos Núcleos.

O sistema também contará com um painel de dados e indicadores territoriais, permitindo maior transparência e o acompanhamento dos resultados alcançados em cada região.

Todos os materiais educativos, como cartilhas e manuais, também ficarão disponíveis para acesso rápido e consultas, bem como fotos e vídeos com registros de cada ação realizada ao longo do ano.

“A Plataforma dos Núcleos de Cooperação Socioambiental se consolidará como um espaço estratégico para conectar pessoas, fortalecer a articulação entre instituições e promover a troca de conhecimentos. Será mais um trabalho conjunto que desenvolveremos com a missão de integrar o território”, afirma Karina Custódio, gestora da área de Educação e do convênio pelo Itaipu Parquetec.

Sobre os Núcleos

Criados em 2024 no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental fazem parte de uma iniciativa alinhada às estratégias do Governo do Brasil voltadas ao meio ambiente e à transformação social. A ação, coordenada em parceria pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, região prioritária da usina.

Os Núcleos funcionam como espaços de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. O objetivo é mobilizar coletivamente as instituições parceiras para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável nas comunidades.