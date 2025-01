Jota Quest, Péricles e sertanejos abrem temporada de grandes shows gratuitos

Jota Quest faz o primeiro grande show gratuito da temporada de verão no Paraná

Temporada de grandes shows gratuitos no Litoral começa sexta-feira (10), no primeiro de sete finais de semana seguidos com apresentações de bandas e artistas de renome nacional, em Matinhos e Pontal do Paraná. Ao todo, serão 33 shows gratuitos com 28 artistas, bandas e atrações diferentes.

Atendendo a todos os gostos e públicos, a programação de grandes shows do Verão Maior Paraná 2024/2025 começa nesta sexta-feira (10) em Matinhos e Pontal do Paraná em grande estilo. Até domingo (12), Péricles, Jota Quest, Matheus & Kauan e Loubet se apresentam em cinco shows gratuitos no Litoral, levando ao público o melhor do pagode, rock e sertanejo nacional.

Este será o primeiro de sete finais de semana seguidos com grandes shows nas praias do Litoral. Ao todo, até 22 de fevereiro, serão 33 shows gratuitos com 28 artistas, bandas e atrações diferentes. A expectativa é de que mais de 1 milhão de pessoas acompanhe as apresentações do Verão Maior Paraná.

Quem estreia a programação do palco montado no Pico de Matinhos, na sexta-feira (10), são os mineiros do Jota Quest. No repertório, estão os maiores sucessos de mais de 30 anos de carreira da banda, como “Fácil”, “Dias Melhores”, “Na Moral”, “Amor Maior” e “Além do Horizonte”, entre outros clássicos do pop rock nacional.

Péricles se apresenta em Pontal do Paraná e Matinhos

Já no Centro de Eventos de Marissol, quem abre a programação é o cantor Péricles, que é um dos maiores nomes do pagode e do samba em todo o Brasil. No setlist estão grandes hits da carreira solo do cantor, sucessos do Exaltasamba e até releituras de clássicos internacionais, como “Stand by Me”. Ele também se apresenta no sábado (11) em Matinhos.

A programação do final de semana ainda conta com dois grandes shows sertanejos gratuitos. No sábado (11), Loubet, autor das músicas “Muié, Chapéu e Butina” e “Made in Roça”, toca em Pontal do Paraná, e no domingo (12), Matheus & Kauan embalam o público em Matinhos com os hits “Expectativa x Realidade”, “Cronômetro” e “Não Existe Despedida Pra Quem Ama”.

Loubet se apresenta no sábado, em Pontal

ESTRUTURA – Nas semanas seguintes, os palcos ainda recebem artistas como Alexandre Pires, Sorriso Maroto, Luan Santana, Zezé di Camargo & Luciano, Michel Teló, Fernando & Sorocaba, Titãs, Gustavo Mioto e outras atrações.

Além de uma ampliação no número de shows, o Verão Maior Paraná desta temporada também contará com uma estrutura ainda mais completa para as apresentações, com mais telões ao longo da praia para atender o público.

Os eventos contarão também com esquema especial de segurança, tanto nas áreas dos shows, quanto no entorno, para garantir que as famílias possam curtir as atrações com tranquilidade.

10 de janeiro (sexta-feira), às 21h

Matinhos: Jota Quest

Pontal do Paraná: Péricles

11 de janeiro (sábado), às 22h

Matinhos: Péricles

Pontal do Paraná: Loubet

12 de janeiro (domingo), às 17h

Matinhos: Matheus e Kauan