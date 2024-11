Jovem de Paranaguá sofre importunação sexual dentro de ônibus em Guaratuba

Na manhã deste sábado (9), um homem importunou sexualmente uma jovem de 18 anos, no ônibus intermunicipal, logo após a travessia do ferry-boat para Guaratuba. A informação foi publicada, às 10h22, por Juliano Martinski, QAP Litoral Notícias.

De acordo a publicação, a vítima é moradora de Paranaguá, e estava indo prestar serviço em Guaratuba. “Segundo as primeiras informações, no momento que estava distraída, o tarado se aproximou e passou a mão em sua perna, na sequência, agarrou passando a mão em suas partes íntimas. Começou uma gritaria dentro do coletivo e pessoas que viram a ação gritaram para o motorista parar o veículo e detiveram o agressor sexual.”

“Os ânimos se esquentaram e foi necessário a presença da Polícia Militar para controlar a situação, sendo levado algumas pessoas para Delegacia de Guaratuba, onde nesse momento com a ocorrência em andamento, estão sendo tomadas as devidas providências, o autor tem mais de 50 crimes na sua ficha criminal.

A pena prevista para importunação sexual é de 1 a 5 anos de reclusão.

Com informações do QAP Litoral Notícias