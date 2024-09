Justiça confirma candidatura de Zé da Ecler e exclui Smaragda da urna

Nêne e Zé da Ecler na convenção que os escolheu candidatos, em 5 de agosto

A Justiça Eleitoral confirmou a candidatura do prefeito Zé da Ecler e seu vice Nêne (ambos do PSDB) na urna eletrônica e considerou inapta a chapa do partido Cidadania, Smaragda do Litoral e o vice Beto Paraíso.

Os partidos dos candidatos formam a Federação PSDB Cidadania que escolheu Zé da Ecler e Nêne (Edgard Max Podbevsek). No entanto, uma convenção paralela do Cidadania indicou os outros dois candidatos.

Em sentença desta quarta-feira (25), o juiz da 194ª Zona Eleitoral, Andrei José de Campos, entendeu que Zé da Ecler é o representante legal da federação nesta eleição em Matinhos.

“Nesse sentido, considerando que o DRAP (Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários) relativo à candidatura de Smaragda Elpis Sitis Bento [Smaragda do Litoral] e Carlos Dalberto Freire [Beto Paraíso] foi indeferido, para fins de preenchimento e fechamento do Sistema Cand, declaro-lhes Inaptos em ambos os processos”, sentenciou.

“Para os mesmos fins, declaro apto a figurar na urna eletrônica os candidatos Jose Carlos do Espirito Santo para o cargo de prefeito e Edgard Max Podbevsek [Nêne] para o cargo de vice-prefeito, pela Coligação “A Liberdade Continua com Amor e Progresso”, , integrada pelos partidos/federações: Federação PSDB-Cidadania, Federação PT-PV-PC do B, PSB, Mobiliza, PRTB, PDT, com o número 45”, decidiu Campos.

A disputa pela prefeitura de Matinhos terá seis candidatos a prefeito: Clécio Vidal (PP), Eduardo Dalmora (PL), Gato Conectado (PSOL), Kássia Mulher do Juiz (Novo), Rodrigo Gregório (Podemos) e Zé da Ecler (PSDB).