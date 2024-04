Lançamento da pré-candidatura de Goura à Prefeitura de Curitiba movimenta o cenário político

Mais de 300 pessoas participaram do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Goura (PDT) à Prefeitura de Curitiba, realizado no dia 27 de março. O evento, realizado na Fetraconspar, reuniu lideranças políticas, dirigentes partidários, pré-candidatas e pré-candidatos, militância e apoiadoras e apoiadores.

“O PDT reforça o seu compromisso com o desenvolvimento da cidade, com um projeto democrático, participativo, para que a gente construa uma cidade realmente inovadora, realmente inteligente e que promova o desenvolvimento sustentável nos seus 75 bairros”, afirmou Goura.

O PDT de Curitiba apresentou o nome de Goura como pré-candidato à prefeitura e, na mesma ocasião, foi lançada a plataforma “A Curitiba que Queremos”. A plataforma é um instrumento participativo e pode ser acessado pelo link: https://curitibaquequeremos.com.br.

Participação coletiva e diálogo

Para a presidenta do PDT Curitiba, Ana Moro, o processo de escuta e participação coletiva das propostas que serão apresentadas na campanha é um diferencial que estimula a inclusão e a participação de todas as pessoas envolvidas no processo.

“Essa construção orgânica é fundamental para movimentar o partido e oxigenar a nossa militância. Essa iniciativa é muito importante neste momento de diálogo e de construção”, afirmou Ana Moro.

Curitiba bela e justa

O deputado estadual Requião Filho (PT) participou do ato e afirmou que Curitiba só vai estar bem quando todos estiverem bem.

“Não é Curitiba do Goura, a Curitiba do PDT. É a Curitiba que nós curitibanos queremos e merecemos, de A a Z, de Norte a Sul, de todas as regiões, de todas as orientações, de todas as cores, da bicicleta ao carro elétrico, passando pelas empresas de transporte que merecem uma boa chacoalhada e não tem faz tempo”, disse.

“A Curitiba moderna pode voltar a nos dar orgulho e o Goura está aqui se colocando para construir essa Curitiba. Por isso, a Curitiba que eu quero é uma Curitiba bela e justa e acredito que hoje o Goura seja essa proposta porque já sai diferente dos demais perguntando para vocês qual é a Curitiba que queremos e não negociando a Curitiba que ele quer”, completou.

Sustentabilidade

O ex-deputado federal constituinte, Nelton Friedrich, participou do evento representando a Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini e falou sobre o significado da pré-candidatura de Goura.

“O Goura significa sustentabilidade. E sustentabilidade é desenvolvimento, é o campo das novas economias: solidária compartilhada, inclusiva, criativa, e tantas outras; sustentabilidade com Goura significa tarifa zero, lixo zero sim, significa a gente compreender diversidade, o fim de preconceito, sociedade justa e igualitária, uma nova aliança da natureza com a cultura, do ser humano com a mãe terra e todos na concepção da igualdade”, frisou.

Representatividade

O evento contou com a participação de várias lideranças de vários partidos, a exemplo do PT, PCdoB, PSB e PSOL, pré-candidatas e pré-candidatos à Câmara Municipal de Curitiba pelo PDT, representantes de movimentos sociais e de várias entidades, colaboradores da plataforma “A Curitiba que Queremos” e da militância trabalhista de Curitiba e da Região Metropolitana de Curitiba.

“O evento foi muito importante, tivemos lideranças de outros partidos, lideranças do PDT, de movimentos sociais, de entidades ligadas às diversas lutas importantes e foi um ato que enche de entusiasmo essa caminhada. E nos próximos quatro meses a gente vai intensificar cada vez mais essa caminhada de participação o e de construção de propostas para Curitiba”, ressaltou Goura.