Licitação da orla de Pontal do Paraná recebe quatro propostas

Licitação da orla de Pontal do Paraná recebe quatro propostas

Quatro empresas estão disputando o processo licitatório da primeira fase da requalificação da orla de Pontal do Paraná. A licitação, de tipo menor preço, foi realizada no modo eletrônico no fim de dezembro, em sessão online.

A licitação, realizada pelo Instituo Água e Terra (IAT), autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), objetiva a contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia e inclui tanto a elaboração como a execução das obras, que serão realizadas entre os balneários de Monções e Canoas, totalizando 3,66 km de extensão.

A companhia Dang Construtora de Obras Ltda., do Paraná, foi a mais bem classificada no certame, com proposta de R$ 34,5 milhões. A empresa licitante tem até esta terça-feira (7) para o envio da documentação, que será analisada e entra em fase de habilitação da proposta. Caso a empresa não apresente todos os documentos necessários ou estes não sejam aceitos após análise pela equipe organizadora da licitação, a próxima melhor colocada será convocada.

As primeiras licenças ambientais necessárias para o início das obras já foram emitidas pelo IAT. O pré-projeto teve concepção realizada pela Paraná Projetos, serviço autônomo ligado à Secretaria do Planejamento. As melhorias envolvem novo calçamento, pista para corrida, ciclovia, quiosques e áreas de lazer. Além deste viés esportivo e de lazer, estão previstas opções de acessibilidade, como sinalizações, passarelas para pedestres e demais dispositivos.

Ainda está planejada a modernização do Molhe e Guia de Corrente, que ficam na desembocadura do Canal Artificial do DNOS em Pontal do Sul.