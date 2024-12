Litoral recebe 19 novos banheiros públicos para o verão

Foto: Eduardo Aguiar/SETU

A Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR), contratou a instalação de novos e modernos banheiros públicos para atender a alta demanda de visitantes em diversos municípios da região durante o Verão Maior Paraná. Parte de um contrato entre o órgão e as Prefeituras, ao todo, 19 banheiros estão à disposição do público.

As estruturas foram instaladas e já estão operando nos municípios de Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Morretes, Antonina, Guaraqueçaba e Campina Grande do Sul – no Portal da Estrada da Graciosa.

Todas as estruturas têm ligação de água e esgoto e lavatórios. A contratação já prevê o fornecimento dos insumos necessários para o pleno funcionamento dos banheiros, como papel higiênico, toalhas de papel, produtos de limpeza e afins. Cada unidade conta, também, com um funcionário contratado pelo fornecedor para garantir a limpeza e a manutenção do local. O uso é gratuito.

PESQUISA – Os banheiros são fruto da Pesquisa de Demanda Turística do Litoral do Paraná, realizada durante a temporada de verão anterior, entre os dias 5 e 31 de janeiro de 2024, em duas etapas. Conduzida pela Setu-PR, com apoio da Adetur Litoral e das prefeituras, o foco do levantamento foi identificar o perfil e a satisfação dos visitantes, além da mensuração do fluxo e gastos gerados pelo turismo na região.

Por meio de pesquisadores em locais designados para a coleta de informações, a instalação de banheiros públicos foi apontada como uma necessidade das praias paranaenses. Confira a pesquisa completa no final do texto.

Para a diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação da Setu-PR, Tatiana Nasser, a instalação de banheiros sempre é solicitados pelos turistas, sobretudo na região do Litoral.

CONTRATAÇÃO – A tomada de preços foi realizada pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (Seap) e prevê a instalação de até 30 banheiros. Em um primeiro momento, 19 unidades já instaladas devem ser utilizadas. O contrato inicial é por um ano, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes (Estado e municípios).

Confira os locais onde estão instalados os banheiros:

Paranaguá – dois módulos na Praça Mário Roque (próximo ao Aquário) e dois na Ilha do Mel (Trapiche Encantadas e praia de Brasília)

Pontal do Paraná – dois módulos (Balneário Ipanema e Balneário Shangri-lá)

Matinhos – seis módulos (Praia Grande, Balneário Flamingo, Caiobá Praia Braba, Avenida Paraná, Praia Brava em frente ao SESC, Praia do Pico II)

Guaratuba: três módulos (Morro do Cristo, Praia Caieiras, Praia Central)

Morretes – uma unidade (Ponte de Ferro – Porto de Cima)

Antonina – uma unidade (Praça Romildo – Feira Mar)

Guaraqueçaba – uma unidade (Centro)

Campina Grande do Sul – uma unidade (Portal da Estrada da Graciosa, próximo a PRF)