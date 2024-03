Litoral vai receber escolas e UBSs, entre outras demandas no PAC Seleções

Lula: “Se preparem que eu vou visitar os estados, vou visitar a cidade”, | foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Os investimentos do PAC Seleções, anunciados na quinta-feira (7) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para todo o Brasil, vão se transformar em escolas, creches e postos de saúde, entre outras ações no Litoral do Paraná, num total de 15 demandas apresentadas ao governo federal.

Em seu discurso, Lula comentou que a seleção priorizou a cobertura de vazios assistenciais, assim como os critérios de cada modalidade. “Eu não posso olhar o prefeito e a filiação dele, se bem que é importante levar em conta isso, mas eu tenho que olhar a necessidade do povo, qual é a região que precisa mais daquele investimento naquele momento”, afirmou.

O presidente enfatizou que uma das metas do Programa é a criação de emprego e renda e pediu que os gestores deem andamento às obras. “Se preparem que eu vou visitar os estados, vou visitar a cidade, eu quero saber se tudo que foi anunciado aqui está acontecendo. Eu quero saber se a jabuticaba está nascendo, porque é o olho do dono que engorda o porco”, completou.

O PAC Seleções tem obras que serão executadas pelos Ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte e somam R$ 23 bilhões em investimentos anunciados. Os recursos abrangem 16 das 27 modalidades do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções.

No total, foram 6.778 obras e empreendimentos selecionados nos 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros. As seleções priorizaram a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade, conforme divulgado no lançamento do programa.

O Paraná teve participação ativa no Novo PAC Seleções, inscrevendo propostas em todas as modalidades. No total, 136 municípios foram contemplados. Estima-se que as obras e empreendimentos do Novo PAC Seleções beneficiem uma população de 8,9 milhões de paranaenses nas áreas de saúde, educação, cultura e esporte.

Com as propostas selecionadas, o estado do Paraná receberá investimentos do Governo Federal para realizar 231 obras, que irão melhorar o acesso a serviços de saúde, educação, esporte e cultura. Os benefícios alcançarão mais de 8,9 milhões de paranaenses, 79% da população do estado.

Litoral terá 14 obras e 1 ônibus escolar

Para o Litoral, os destaques são a Educação e a Saúde. O nome “Seleções” é porque o governo apresentou aos governadores e prefeitos uma lista de obras e projetos e eles puderam apresentar as demandas da população. Confira a relação de projetos aprovados para o Litoral divulgados pela Casa Civil do Governo Federal:

Guaraqueçaba vai receber uma Escola em Tempo Integral, uma Escola de Educação Infantil (creche), uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I, e ainda o restauro do Casarão da Cultura Caiçara.

vai receber uma Escola em Tempo Integral, uma Escola de Educação Infantil (creche), uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I, e ainda o restauro do Casarão da Cultura Caiçara. Guaratuba vai ganhar uma Escola de Educação Infantil;

vai ganhar uma Escola de Educação Infantil; Matinhos vai receber uma Escola de Educação Infantil e uma UBS Porte I;

vai receber uma Escola de Educação Infantil e uma UBS Porte I; Morretes receberá uma Escola em Tempo Integral, uma Escola de Educação Infantil e um ônibus escolar;

receberá uma Escola em Tempo Integral, uma Escola de Educação Infantil e um ônibus escolar; Paranaguá terá uma Escola de Educação Infantil, uma UBS Porte IV, um Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil.

terá uma Escola de Educação Infantil, uma UBS Porte IV, um Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Pontal do Paraná receberá uma Escola de Educação Infantil e uma UBS Porte I;