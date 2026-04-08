Lula propõe criação do novo Instituto Federal paranaense

Foto: Ricardo Stuckert/PR

O deputado Zeca Dirceu (PT) explicou que o projeto de lei enviado no dia 31 de março pelo presidente Lula (PT) ao Congresso Nacional – altera a lei nº 11.892/2008 – garante a expansão dos 100 novos institutos federais de educação, cinco deles no Paraná (Araucária, Cambé, Cianorte, Maringá e Toledo).

“A proposta prevê a criação de mais seis institutos – entre eles o Instituto Federal Paranaense – garantindo a expansão e a reorganização da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica no País. Uma rede, diga-se, criada pelo presidente Lula em 2008”, disse Zeca Dirceu, membro titular da Comissão da Educação da Câmara dos Deputados desde 2011. A comissão será a primeira a analisar a proposta de Lula.

A sede da Reitoria do novo instituto paranaense ainda será definida pelo Ministério da Educação (MEC). “É importante esclarecer que a questão do desmembramento dos campi não está detalhada no projeto de lei. Este é um ponto que deverá envolver trâmites posteriores, possivelmente por meio de ato específico do Ministério da Educação”, diz o IFPR em nota, reiterando o diálogo com o MEC para compreender os critérios que poderão ser adotados nessa etapa.

Trinta e três cidades

Zeca Dirceu concorda com avaliação do IFPR que a criação do novo instituto pode abrir caminho para a ampliação da Rede Federal no Paraná, com a criação de novos campi. “O IFPR já tem campus em 29 cidades e se estende por mais quatro com as extensões. Agora terá mais cinco campi e condições da criação de novas unidades pode alcançar 100% do território do Paraná”, destacou.

As cinco novas unidades do IFPR devem custar R$ 125 milhões (R$ 25 milhões), o que inclui a construção de refeitórios estudantis, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos. “Os institutos federais são centros de educação profissional e tecnológica, oferecendo também educação básica e superior. Os cursos oferecidos são gratuitos com 50% das vagas para cursos técnicos de nível médio, prioritariamente na forma integrada”, explicou Zeca Dirceu.

O IFPR tem 30 mil estudantes matriculados e 2,7 mil trabalhadores de educação (professores e administrativos). São 30 cursos profissionalizantes integrados ao ensino médio, 31 cursos técnicos subsequentes, 47 cursos de graduação e cinco programas de mestrado.

Presente em 33 cidades, o instituto tem campus nas cidades de Arapongas, Assis Chateaubriand, Astorga, Barracão, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo,Coronel Vivida, Curitiba, Foz do Iguaçu, Goioerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Ponta Grossa, Quedas do Iguaçu, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

Universidades

O deputado ainda destaca que através do Novo PAC das Universidades são mais 22 obras nos campi, extensões e unidades das quatro universidades do Paraná – UFPR, UTFPR, Unila e UFFS – instalados nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Jandaia do Sul, Laranjeiras do Sul, Londrina, Matinhos, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Realeza, Santa Helena e Toledo.

“São construções de salas de aula, complexos esportivos e culturais, bibliotecas, moradias estudantis, retomada das obras no Hospital das Clínicas da UFPR em Curitiba e do campus da Unila em Foz do Iguaçu e instalações prediais complementares”, listou Zeca Dirceu sobre os empreendimentos paranaenses incluindo no programa. Os recursos devem passar de R$ 850 milhões – R$ 750 milhões vão custear a conclusão das obras da Universidade Federal de Integração Latino-Americana.

No geral, segundo Zeca Dirceu, o governo do presidente Lula já destinou mais de R$ 1 bilhão em recursos para a educação no Paraná em ações como construção de creches, escolas em tempo integral, quadras esportivas e compra de ônibus escolares.