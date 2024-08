MAE-UFPR realiza exposição “Romaria Caiçara do Divino Espírito Santo”

Foto: Douglas Frois

Na quarta-feira (14), às 18h30, o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (MAE-UFPR) inaugura em sua sede em Paranaguá a exposição Romaria Caiçara do Divino Espírito Santo, com apresentação musical do grupo Mandicuera.

A exposição, lançada virtualmente em 2021, retrata a tradição do catolicismo popular com a participação de foliãs e foliões que carregam a Bandeira do Divino e utilizam instrumentos musicais caiçaras, como a rabeca, a caixa e a viola. O evento cobre 50 dias de celebrações nas comunidades de Cananéia, Guaraqueçaba e Paranaguá, culminando na Festa do Divino Espírito Santo.

A exposição é parte do projeto dos 60 anos do MAE-UFPR, realizado através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec), MAE-UFPR, Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura (Funpar) e pelo Ministério da Cultura (Minc), com patrocínio da TCP (Terminal de Contêineres de Paranaguá).

A exposição conta com fotografias de Douglas Frois e cenografia da Associação Mandicuera.

Para mais informações, conheça a exposição virtual mae.ufpr.br/divino.



Inauguração da Exposição “Romaria Caiçara do Divino Espírito Santo”

Quando: 14/8 às 18h30

Onde: Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR – Espaço Paranaguá

Rua XV de Novembro, 575 – Centro Histórico.