Mais 175 pessoas são atendidas no mutirão de consultas oftalmológicas de Pontal do Paraná

Mais 175 pessoas foram atendidas segunda-feira (27) no terceiro mutirão de consultas e exames oftalmológicos promovido pela Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, numa parceria firmada entre o município e Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná (Comesp-PR). Desde dezembro do ano passado, em quatro mutirões realizados, foram atendidas mais de mil pessoas que aguardavam por uma consulta nessa especialidade.

“Nossa busca é por reduzir a fila e até mesmo zerar a espera de quem precisa desse atendimento especializado”, explicou o prefeito Rudão Gimenes, que acompanhou o mutirão realizado na Policlínica, em Praia de Leste. Rudão conversou com os pacientes e com as equipes de saúde que realizaram um esforço concentrado para realizar o atendimento.

Ao mesmo tempo, a Policlínica seguiu com suas atividades normais. Acompanhado da secretária de Saúde, Josineia de Araújo, o prefeito agradeceu às equipes de Pontal do Paraná e do Comesp pelo atendimento e disse que a intenção é “seguir realizando os mutirões sempre que possível graças à parceria e à estrutura ofertada pela Policlínica, que permite consultas e exames em salas equipadas com atendimento de qualidade à população pontalense”.