Março Mulher Matinhos da UFPR Litoral oferece serviços jurídicos e assistência nesta terça

Evento divulga rede local de atendimento a mulheres vítimas de violência e promove mutirão judiciário, também com o fim de reivindicar Defensoria Pública para a cidade

Março das Mulheres Matinhos de 2024 | foto: @redesorella/Instagram/Reprodução

A UFPR Litoral, por meio do projeto de extensão de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica, e o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Matinhos promoverão na terça-feira (25) a terceira edição do Março Mulher Matinhos, evento que tem como objetivo apresentar à população a rede local de atendimento às mulheres.

Segundo Adriana Lucinda de Oliveira, a intenção é promover interação, cooperação, fortalecimento e reivindicação de políticas públicas para esse público. A professora do curso de graduação em Serviço Social é a coordenadora da ação na universidade.

A programação será realizada no campus da Federal em Matinhos, com palestras sobre os atendimentos na Defensoria Pública e na delegacia e sobre o papel do judiciário na proteção da mulher vítima de violência.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas aqui. O evento faz parte da programação do Março das Mulheres da UFPR.

Mutirão

Com vistas à demanda represada pela ausência da Defensoria Pública em Matinhos, um mutirão de atendimento jurídico será realizado no período da tarde. Atualmente o município não conta com defensoria própria.

“A defensoria de Guaratuba tem atendido a população de Matinhos. Contudo, os atendimentos tem ocorrido de forma virtual, o que dificulta sobremaneira o acesso da população. A instalação da defensoria em Matinhos é uma reivindicação desde que a sede foi fechada, no final de 2017”, diz Adriana Lucinda.

A ausência dessa estrutura que viabiliza o acesso a direitos e ao judiciário, reduzindo a chamada seletividade penal (a responsabilização somente dos mais pobres) vulnerabiliza principalmente as mulheres.

“No que diz respeito à prevenção e ao enfrentamento da violência contra as mulheres, o acesso à justiça gratuita compõe a rede de atendimentos que são demandados diante do alto índice de notificações, bem como os alarmantes dados de feminicídio no Paraná”.

De acordo com o mais recente Anuário Brasileiro Segurança Pública, em 2023 o estado registrou 245 assassinatos de mulheres, dos quais 81 foram considerados feminicídios, que são os homicídios cometidos por causa da condição de gênero, comumente desfechos da violência doméstica.

O aumento dos feminicídios em relação a 2022 foi de mais de 5%, acima da média nacional, de 0,8%. São também paranaenses nove das 50 cidades brasileiras com taxas mais elevadas de estupro e mais de 100 mil habitantes.

Participarão do evento a diretora do Setor Litoral, Vanessa Andreoli; a presidenta do Conselho da Mulher de Matinhos, Raissa Caliiari; a delegada de Paranaguá, Maria Nysa; a juíza Daniana Schneider; e a assistente social da Defensoria Pública de Paranaguá, Natália Moreira.

Associação dos Professores do Paraná (APP-Sindicato), Lions Matinhos, Conselho da Comunidade, Associação das Micro e Pequenas Empresas (Ampec), Patrulha Maria da Penha Matinhos, Instituto O Pai me Adotou e Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Matinhos apoiam o evento.



3º Março Mulher Matinhos, na UFPR Litoral

Quando: 25/3, das 8 às 17 horas

Onde: UFPR Litoral (Rua Jaguariaíva, 512, Caiobá, Matinhos/PR)

Inscrições gratuitas, via formulário on-line

Programação