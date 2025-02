Matinês e participação familiar são as apostas do CarnaPontal 2025

Foto: Carnaval 2024 PMPP

Pontal do Paraná se prepara para mais uma edição do CarnaPontal, e anuncia “o maior Carnaval das praias do estado”. A programação abrange cinco dias de festa em cinco balneários: Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Pontal do Sul.

Um dos destaques da programação são as seis matinês distribuídas pelos balneários. As tardes carnavalescas reúnem milhares de crianças acompanhadas de seus pais e familiares, proporcionando um ambiente de lazer e interação para todas as idades.

A estrutura da festa conta com três trios elétricos que se revezarão entre os balneários, além de um palco fixo em Santa Terezinha. DJs, bandas e blocos carnavalescos animam o público, incluindo os tradicionais blocos “Pinga é Festa e Ohh”, que desfilam no sábado no balneário Shangri-lá, e “Pangaré”, com apresentação marcada para a segunda-feira de Carnaval em Praia de Leste.

Pelo segundo ano consecutivo, o evento contará com a presença do Rei Momo e da Rainha do Carnaval, Tatiana Santos, além do Rei Mestre Pirata, reforçando as tradições e a identidade festiva do município.