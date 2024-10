Matinhos anuncia Conferência do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade

Matinhos anuncia Conferência do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade

A Prefeitura de Matinhos convida toda a população para a Conferência Pública da Revisão do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade Urbana, no próximo dia 22 (terça-feira).

O evento é a etapa final dos debates com a sociedade promovidos pela Prefeitura sobre os planos e acontece após as audiências públicas e antes do envios dos projetos de lei para serem debatisos e votados na Câmara de Vereadores.

A conferência municipal será na Arena Vicente Gurski e tem início marcado para as 19h.

Data: 22 de outubro (terça-feira)

Horário: A partir das 19h

Local: Arena Vicente Gurski – Avenida Juscelino Kubitschek, s/n