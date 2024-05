Matinhos divulga classificação dos artistas locais para festa do aniversário

A Prefeitura de Matinhos, por meio do Departamento de Cultura, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, divulga o resultado final do credenciamento para artistas locais que irão se apresentar nas celebrações do aniversário do município.

Matinhos completa 57 anos de fundação no dia 12 de junho e as comemorações acontecerão entre os dias 8 e 16.

Toda a documentação foi analisada da Comissão de Pareceristas conforme as exigências dos editais de chamamento público. A publicação acontece após o período de recursos e respeita a Lei Municipal n.º 2.023/2021.

A classificação final está disponível para download abaixo e no portal do município, pelo link https://matinhos.atende.net/…/classificacao-de-artistas…