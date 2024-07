Matinhos inicia no dia 1º/8 o cadastro de ambulantes para o verão

Arte: Prefeitura de Matinhos / Edição: afael Veiga

Moradores de Matinhos que querem atuar como a ambulantes na temporada de verão 2024/2025 já devem se preparar.

O cadastramento obrigatório estará aberto a partir do dia 1º de agosto (quinta-feira) e vai durar o mês inteiro. Para a retirada do requerimento prévio, os interessados devem comparecer ao setor de Fiscalização da Prefeitura com os seguintes documentos:

Cópia do documento oficial de identidade;

Cópia do cartão do CPF ou CNPJ;

Cópia do título de eleitor com domicílio eleitoral em Matinhos há mais de um ano;

Cópia do comprovante de domicílio no município que ateste tempo mínimo de um ano;

Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pela Comarca de Matinhos ou no site da polícia civil se o RG for emitido no estado do PR.

O cadastramento contece durante todo o mês de agosto.