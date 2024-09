Matinhos promove cursos de Primeiros Socorros e Estratégias de Vendas no Turismo

A Prefeitura de Matinhos anuncia a abertura de inscrições para dois cursos importantes: Primeiros Socorros e Estratégias de Vendas Aplicadas ao Turismo Local.

A realização é uma parceria do Município com Provopar, Senar e Senac. As inscrições e aulas são no Centro Comunitário Profissionalizante Vereador Mário Braga (CCP), localizado na Avenida Paraná, nº 462, ao lado do Centro Municipal de Fisioterapia.

O curso de Primeiros Socorros, com 15 vagas, é destinado a maiores de 18 anos e tem como objetivo preparar os alunos para atuar em situações de emergência, oferecendo conhecimentos essenciais.

Com carga horária de 16 horas, o curso ocorrerá nos dias 31 de setembro e 1º de outubro, das 8h às 17h, com intervalo para almoço das 12h às 13h. Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 18 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência, com inscrições disponíveis diretamente no CCP.

Foto: Senac | Divulgação

Além disso, o Senac oferece um curso de Estratégias de Vendas Aplicadas ao Turismo Local, voltado para profissionais do setor ou aqueles que desejam ingressar nesse mercado em expansão, devido ao crescimento do turismo em Matinhos.

O curso terá início em 4 de novembro de 2024 e se estende até 12 de dezembro, com aulas às segundas, terças e quintas-feiras, das 8h30 às 11h30, totalizando 80 horas. Serão disponibilizadas 25 vagas.

O curso faz parte do Programa Senac de Gratuidade, oferecendo vagas gratuitas para candidatos que atendam aos critérios do programa. As inscrições para concorrer a essas vagas estão abertas de 9 de setembro até 06 de novembro de 2024, podendo ser realizadas exclusivamente pelo link: https://www.pr.senac.br/cursos/…

Para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800 397 1600, ramal 787.