Matinhos realiza casamento coletivo na programação de aniversário da cidade

Dentro da programação de comemoração aos 57 anos de Matinhos, a “Namoradinha do Paraná”, realizou neste sábado (15) uma cerimônia para formalizar a união de 40 casais matinhenses. O casamento coletivo ocorreu no pavilhão de eventos e trouxe alegria e renovação de laços para tantas famílias.

Além do prefeito Zé da Ecler e da primeira-dama, Regina Viana, o evento contou com a presença de vereadores, secretários do município e outras autoridades. Em sua fala, o prefeito Zé da Ecler ressaltou a importância da celebração para a “família Matinhos”. “Hoje é um dia especial para nossa cidade. Estamos celebrando o amor e a união dessas famílias matinhenses que decidiram dar este passo importante em suas vidas. Este evento reforça os valores que queremos para nossa cidade Matinhos, a união”, disse o prefeito.

O secretário de Justiça e Cidadania do Estado, Santin Roveda, também discursou, destacando o apoio do governo estadual às iniciativas que promovem a inclusão social e o bem-estar das famílias. “O governo estadual apoia e parabeniza eventos como este. A incentiva do Justiça no Bairro é uma ação importante que proporciona para os casais de todo o estado a formalização de uniões com apoio social”, disse o secretário.

A cerimônia também contou com uma benção ecumênica, celebrada pelo Padre Osvaldo Reginato e pelo Pastor Abiezer Taborda, trazendo uma mensagem de paz e união para todos os presentes. A diversidade religiosa e a cooperação entre diferentes crenças deram um toque especial à celebração, reforçando a mensagem de inclusão e respeito.

O casamento coletivo foi um dos muitos eventos planejados para celebrar o aniversário da cidade, destacando a importância da família e de uma comunidade unida.