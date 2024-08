Matinhos sedia Campeonato Brasileiro de Surf de Base e Circuito de Acesso

Foto: Yuri Augusto/SEES

Matinhos sedia a partir desta quinta-feira (1º) etapas de dois eventos esportivos nacionais: o Campeonato Brasileiro de Surf de Base e a Taça Brasil 5000, que terá as atletas paranaenses Nathalie Martins, Luara Mandelli, Clara Chaves e Jessica Bianca como destaques.

As competições, que seguem até 8 de agosto, acontecem no Pico de Matinhos. Tanto o Campeonato Brasileiro como a Taça Brasil são organizados pela Confederação Brasileira Surf (CBSurf), com apoio da Federação Paranaense da modalidade e são inseridas nos Jogos de Aventura e Natureza, do Governo do Estado.

Renato Trogue, presidente da Federação Paranaense de Surf, diz que trazer esses eventos para o Paraná era um grande sonho dos atletas e técnicos desta modalidade. “Os Jogos de Aventura e Natureza abrem essa oportunidade. O governo estadual nos ajuda sempre a tornar realidade esses projetos”, complementa.

COMPETIÇÕES – A primeira competição é a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Surf de Base (sub-18), que começa nesta quinta e segue até domingo (4). Fred Leite, da CBSurf, destaca o cenário do evento. “Está legal para caramba. Tem onda e a molecada já está em atividade”, afirma. O torneio poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal CBSurfPlay, no YouTube, e pelo site cbsurf.org.br.

A partir de segunda-feira (5) é a vez da 3ª etapa da Taça Brasil 5000, que é também a quinta etapa do Circuito de Acesso ao Dream Tour 2024.

O formato incluirá oito baterias (de 20 minutos cada) e quatro competidores. Serão 160 atletas disputando um prêmio total de R$ 100 mil, com as próximas etapas marcadas para Cabedelo (Paraíba) e Torres (Rio Grande do Sul).