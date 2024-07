Mauricio e Evani são confirmados candidatos a prefeito e vice de Guaratuba

Dupla Mauricio e Evani vai concorrer no o número 20, do Podemos | foto: Rodrigo Labatut

Em uma movimentada convenção, neste sábado (20), na Câmara de Vereadores, Mauricio e Evani foram confirmados como os primeiros candidatos a prefeito e vice-prefeita de Guaratuba, na coligação “União por uma Nova Guaratuba”, com o número 20, do partido Podemos. Os dois estão à frente de um grupo de sete partidos e com importantes lideranças da política local.

O evento começou antes das 14h do horário oficial, com o plenário lotado e muitas pessoas do lado de fora, onde a dupla de candidatos posou para fotos com as pessoas que formaram fila.

Dentro, o mestre de cerimônias Eurides Moro – ex-secretário de Esportes do Município – chamava presidentes dos partidos e os postulantes a uma vaga na Câmara para darem seus recados, criando um clima de empolgação que foi esquentando até a chegada da dupla majoritária.

Simone Lense, Maurício e Evani | foto: Rodrigo Labatut

Maurício, sua esposa Simone Lense e Evani chegaram juntos de mãos dadas e foram demoradamente aplaudidos.

Na abertura da solenidade, já depois das 16h, o primeiro orador foi um veterano da política. José Ananias, prefeito duas vezes

e presidente do MDB, não conteve as lágrimas ao iniciar falando da grande reconciliação entre pessoas que levou a esta inédita aliança política. “Queremos ganhar esta eleição para acabar com esta história de vingança em Guaratuba. Somos uma Guaratuba só”, disse.

E arrematou, sem citar nomes, mas, se referindo ao grupo da situação: “Desejo saúde para nossos adversários e que eles possam, depois de 6 de outubro, subir a Serra, porque eles não moram em Guaratuba”.

José Ananias: veterano se emocionou | foto: Rodrigo Labatut

O presidente do Podemos, Jean Colbert, falou em seguida lembrou uma preocupação que é de muitas famílias sobre a economia da cidade e a falta de políticas de emprego e renda da atual gestão. “Será que meus filhos (que estudam em Curitiba) vão voltar para cá? Será que nossos filhos terão oportunidade de trabalho em Guaratuba?” Jean agradeceu fortemente as lideranças do Podemos, representada pelo deputado estadual Denian Couto, presente ao evento.

Jean Colbert, presidente do Podemos | foto: Rodrigo Labatut

Contundente, Couto se comprometeu em ser o deputado de Guaratuba e defender os interesses da cidade junto ao governador Ratinho Junior e em outras instâncias. “Essa cidade não pode ser refém de quem acha que é o dono da cidade”. E citando o nome: “O Nelson Justus não é o dono da cidade”. O deputado ainda comentou que o governador não gostou da atitude de Nelson Justus para impedir Evani Justus de sentar nas cadeiras da frente em uma solenidade com a presença de Ratinho Junior.

Deputado Denina Couto | foto: Rodrigo Labatut

Denian Couto ainda afirmou que no futuro governo de Mauricio e Evani será um parceiro da cidade, sem medo de enviar emendas para a cidade e o prefeito engavetar. “Não vai mais ter proibição de mandar emendas para cá”. Por fim, o deputado afirmou que já escolheu cidade em todo o Paraná onde irá assistir a posse da nova administração, em 1º de janeiro. “Estarei em Guaratuba, para a posse do prefeito Mauricio Lense”, disse, sob fortes aplausos.

Gil e Evani | Foto: Rodrigo Labatut

Em sua fala, Evani Justus, foi rápida. Começou dizendo que queria esclarecer algo, para não deixar dúvidas: “O discurso de ódio de alguns membros da minha família não me representa. Sou uma pessoa de fé e de amor, principalmente amor ao próximo”.

E concluiu – depois de fazer uma declaração de amor ao marido Gil Justus, que sempre a apoia: “Hoje tenho uma grande família, que são vocês e muitos que aqui não puderam estar, mas estão conosco”.

O último a falar foi Mauricio Lense, que fez questão de agradecer o apoio de lideranças. Além dos políticos presentes, citou representantes das famílias dos ex-prefeitos Acir Braga e Miguel Jamur. “Um grupo de pessoas que se uniu para resgatar Guaratuba”, comentou.

“O Maurício que vocês conhecem” | foto: Rodrigo Labatut

Ele começou lembrando que apoiou a campanha de Ratinho Junior desde a primeira eleição porque ele dizia que ele seria o melhor governador para o Litoral. “Eu continuo apoiando ele pelo fato de que ele não mentiu. Vocês podem ver o tanto de obras que ele estava fazendo, como a Ponte de Guaratuba, que nós vamos inaugurar juntos”,

Bastante empolgado, mas com seu estilo calmo, ele demonstrou que está seguro para assumir o papel de líder da grande aliança, sem perder as características:

“A história de minha vida se mistura com a história dessa cidade. Aqui criei minha família, meus filhos, prosperei. Devo a Guaratuba muito mais do que poderei pagar, mas tentarei até o fim“, disse.

“Eu sou o Maurício que vocês conhecem, esse homem que trabalha e que ama nossa gente, nosso povo. E serei o mesmo homem quando, no 1º de janeiro, entrar por aquela porta da prefeitura mudar a história da nossa cidade. “Não entrarei sozinho, nós entraremos”, afirmou, sob fortes aplausos.

E se dirigindo à companheira de chapa: “ A esperança nos trouxe até aqui; a mesma que te trouxe, minha amiga Evani, que te trouxe e nos uniu nessa parceria. Em outros tempos, parceria improvável, mas que hoje se mostra imprescindível”.

Foto: Rodrigo Labatut

Quatro partidos lançaram chapa a vereador

Na convenção conjunta, além da escolha dos candidatos a prefeito, quatro dos partidos lançaram chapas de candidatos a vereador: Podemos, MDB, PRD e PSDB. Também fazem parte da Coligação União por uma Nova Guaratuba o Cidadania, o PRTB e o PSB.

Entre os candidatos na eleição proporcional estão vereadores, ex-vereadores, funcionários públicos da ativa e aposentados, pequenos empresários, MEIs, trabalhadores e profissionais diversos.

Os discursos dos candidatos no início da convenção da uma amostra do que será o tom da campanha. Os assuntos principais foram o combate à “tirania”, ao “mau uso do dinheiro público”, “abandono da cidade” e outros qualificativos usados para citar a atual gestão. Outro ponto em comum foram os compromissos de realizarem mandatos que atendam e sejam mais próximos da população.