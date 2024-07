Mauricio e Evani serão escolhidos candidatos na 1ª convenção em Guaratuba

Convite distribuído para o evento

Podemos, MDB e mais cinco partidos aliados realizam a primeira convenção em Guaratuba para escolha dos candidatos às eleições municipais de 6 de outubro. O evento acontece na Câmara de Vereadores, na tarde deste sábado (20), das 14h às 17h, na abertura do calendário das convenções partidárias de 2024 – o prazo vai até 5 de agosto.

Serão indicados o ex-vereador Mauricio Lense (Podemos) como candidato a prefeito e a ex-prefeita Evani Justus (MDB) como vice-prefeita. Também serão escolhidas as chapas com os candidatos a vereador do Podemos, MDB, PRD e PSDB. Deverão ainda fazer parte da coligação o Cidadania, o PSB e o PRTB.

União – A expectativa de Maurício e Evani é reunir a maior aliança política de oposição das últimas eleições. Em todos os pleitos recentes, a situação teve menos votos que a oposição, mas conseguiu vencer quando houve a divisão dos oposicionistas. A previsão é que isso não se repetirá neste ano, pelo menos, não com a intensidade que favoreça o grupo no poder.