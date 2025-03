Mauricio Lense anuncia reajuste de 4,87% para os servidores municipais de Guaratuba

O prefeito Maurício Lense informa que está enviando à Câmara de Vereadores, “nessa semana”, um projeto de lei que trata do reajuste do vencimento base dos servidores do Quadro Geral de Pessoal Efetivo (QGPE) e do Magistério do Município de Guaratuba.

De acordo com a Prefeitura, o projeto propõe um reajuste de 4,87%, baseado na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do IBGE, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. No ano anterior, o reajuste concedido foi de 3,86%, concedido no mês de abril, conforme destca Lense nas redes sociais.

O projeto será analisado e votado pela Câmara Municipal.