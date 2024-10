Mauricio Lense anuncia respeito à Câmara e fim da perseguição em Guaratuba

“Toda autoridade foi constituída por Deus”, leu o vereador Paulo Araújo (Republicanos) na abertura da sessão da Câmara Municipal de Guaratuba desta segunda-feira (7), citando um trecho bíblico (Romanos 13: 1-7), como acontece todas as segundas-feiras.

A citação calhou bem com a presença do prefeito eleito, Mauricio Lense (Podemos), em visita à Câmara um dia depois da expressiva vitória nas urnas. Ele foi convidado a fazer parte da Mesa e fez um breve pronunciamento no final da sessão.

“Isso não me enche e bola”

Lense foi um dos últimos a falar e começou lembrando do tempo em que foi vereador. Sobre a eleição a prefeito, confirmou sua personalidade humilde, que destoa do atual prefeito e de sua candidata:

“Democraticamente, a gente foi escolhido, fico muito feliz, mas isso não me enche muito a bola, não. Eu sou uma pessoa que sempre foi pé no chão e a gente sempre diz: ‘a gente não é, a gente está’, e quero continuar dessa forma, porque a gente tem que estar naquele naquela posição para fazer ajudar as pessoas, não para ajudar a gente mesmo.

Lense parabenizou os vereadores eleitos e os atuais e, respondendo uma questão levantada pelo vereador Fabiano Cecílio, deixou um recado importante para a futura Câmara:

“Sei que a gente (vereador) se sente impotente e o Poder Executivo bloqueia e não deixa acontecer. Tenham certeza que no meu mandato eu irei respeitar essa Casa, respeitar os vereadores, porque são representantes legítimos da população e eles vão trazer para o prefeito todas as questões e isso vai nos ajudar muito a gente atingir aqueles aquelas pessoas que mais precisam”, declarou

“Como disse o vereador Juliano (Petruquio) a gente esteve todos os cantos da cidade e pode ver com tristeza muitas pessoas sofrendo uma discriminação total e (isso) só reforçou a vontade da gente lutar cada vez mais para melhorar a vida dessas pessoas. Como diz o nosso colega Ananias que foi prefeito (por) dois mandatos, a política não serve para nada, e não for para melhorar a vida das pessoas.

“Quero dizer que hoje não existe mais o 20, nem o 55, existe Guaratuba. Quero trabalhar pela cidade, pelas pessoas, quero pôr um fim na pressão, na perseguição. E trazer para essa casa um ar de progresso e cada questão que for discutida aqui, a gente vai estar auxiliando para que o resultado seja o mais positivo possível.

“Obrigado a todos tenham uma boa noite e agradeço muito a todos os nossos eleitores e a todos que nos ajudaram nessa campanha. Hoje não existe mais aquele que ganhou e aquele que perdeu. Só existe um povo que é de Guaratuba e que a gente abraça e vai trabalhar muito por ele, obrigado.

Foi longamente aplaudido de pé.

“Atual gestão foi incapaz”

Antes da fala de Maurício, logo no início da reunião, a vereadora Edna Castro (Pode) ocupou a tribuna. “É com grande satisfação, que parabenizo o novo prefeito eleito, Maurício Lense e sua vice Evani (Justus, do MDB) a quem tive orgulho de apoiar durante essa campanha. Essa vitória representa não apenas a mudança de um governo. Mas o início de um novo tempo para nossa cidade, um ciclo que se fecha e outro, cheio de esperança, que se abre. O prefeito eleito soube captar o desejo de transformação da nossa população, que ansiava por uma administração mais eficiente, moderna e aberta ao progresso”.

A vereadora, que encerra o mandato de quatro anos de oposição, aproveitou para lembrar da gestão que se encerra. “Estou confiante que sob sua liderança (de Lense), nossa cidade encontrará o caminho do desenvolvimento que tanto precisamos com novas oportunidades para todos e um crescimento econômico que a atual gestão, infelizmente, não foi capaz de proporcionar”.

A vereadora que ficou como primeira suplente, com expressivos 430 votos, também lembrou do companheiro de bancada. “Quero também fazer um reconhecimento especial ao meu colega de partido Ricardo Borba (Pode) que com grande mérito foi eleito com maior número de votos entre todos os candidatos”. “Embora não tenha conseguido a reeleição, sendo agora suplente meu compromisso com esta cidade e com as causas que sempre defendi permanecem inabaláveis”, disse a vereadora.

“Democracia é isso”

Na parte final da sessão, nas “Explicações Finais”, o primeiro a falar foi Ademir da Balsa (Avante), não reeleito, mas com boa votação (415 votos). Ele cumprimentou Lense e Ricardo Borba e agradeceu os votos. Em seguida, falou Diva Carneiro (União), não reeleita: “A democracia é isso. Onde você ganha outro dia você perde, e vida que segue. Parabenizo o prefeito eleito Maurício e todos os vereadores que se elegeram”.

Juliano Petruquio (MDB), reeleito com a diferença de um voto sobre o segundo colocado de seu partido. “Primeiramente quero agradecer a Deus, né por mais oportunidade mais essa conquista essa vitória. Eu acho que Deus ele faz as coisas tão perfeitas que às vezes a pessoa quer atropelar eu que o que é propósito dele, como diz o ditado não cai uma folha de uma árvore que não seja a permissão dele.

“Câmara forte”

“Eu quero começar a minha fala de hoje com pronunciamento que o prefeito Roberto fez lá na nossa posse”, afirmou Ricardo Borba. “Ele falou o seguinte: é que era fácil vereador se eleger pela oposição, porque precisavam de poucos votos e eu fui o vereador que entrou com menos votos aqui nessa casa na eleição passada, 236 votos e hoje eu estou aqui com uma votação histórica, 744, votos. Isso é fruto de um trabalho de vereador. Isso é fruto de um trabalho da minha assessoria”, continuou. “Fica aqui essa resposta para o prefeito. Eu me dediquei, eu trabalhei, eu atendi as pessoas, eu briguei aqui nessa Câmara, cobrei o prefeito, cobrei secretários e a resposta a população deu nas urnas”, disse.

“E agora dia primeiro de janeiro começa um novo trabalho que é o Maurício na prefeitura que é uma nova câmara de vereadores. No próximo mandato vamos ter que trabalhar por essa cidade. A cidade precisa muito de uma câmara unida, uma câmara forte e um prefeito que atenda os vereadores, os secretários que atendam os vereadores”, afirmou Borba.

“Executivo que não dá resposta”

Fabiano Cecílio (PSD), que ocupou a função de líder do prefeito Roberto Justus (PSD), se dirigiu diretamente ao prefeito eleito. “Espero que é tua maior característica, que é a humildade”, disse. Lembrando que Lense já foi vereador, fez uma crítica discreta ao atual prefeito, ao citar a dificuldade dos vereadores darem o “retorno para a população, quando tem um Executivo que não dá resposta no tempo que nós gostaríamos”.

“Pesquisa era falsa”

“Eu avisei, a pesquisa era falsa. A gente tentou avisar, mas nem precisava, o povo não tava se enganando mesmo”, disse Itamar Junior (PRTB), que não concorreu à reeleição.

* Ele se referia à pesquisa do Instituto Opinião, encomendada pela TVCI e amplamente divulgada na campanha e mídia favorável à candidata derrotada, mas que não convenceu muita gente. A pesquisa mostrava Fernanda Monteiro com 45,7% da intenção de voto, uma diferença de 11 pontos em relação aos 34,7% de Maurício Lense.

Outra pesquisa que não teve credibilidade, encomendada pela Band TV para a Paraná Pesquisa, mostrava Fernanda 12 pontos na frente, com 46%, e Maurício Lense com 34%. O resultado nas urnas, contando apenas os votos úteis, foi de 56,28% para Maurício e 43,01% para Fernanda, uma diferença de 13,27 pontos percentuais.

Itamar também comentou “dois episódios ruins”, dos dias da votação: uma truculência contra o prefeito (cometida por um fiscal da coligação de Fernanda Monteiro) e o “outro vindo da vereadora Ana Maria que foi detida pela Polícia Federal fazendo transporte irregular (de eleitores), um mau exemplo para essa Câmara Municipal de quem coleciona outras irregularidades no seu currículo”.

O vereador ainda elogiou a resiliência de Mauricio Lense (que disputou três eleições para prefeito) e citou aliados importantes como Evani Justus, o ex-prefeito José Ananias e o ex-vice-prefeito Jean Colbert.

“Futuro a Deus pertence”

Ainda falaram na sessão Paulo Araújo – não reeleito – e Ana Maria Correa, que não concorreu mas apoiou o filho Diego Correa. A vereadora falou antes que Itamar e não rebateu seus comentários.

A última a falar foi a presidente Cátia Regina Silvano, a Cátia do Doro, que destacou a maioria eleita pela oposição (9 a 4), mas sugeriu que a correlação de força pode mudar: “O futuro a Deus pertence, né, a partir do dia 1º (de janeiro)”.

Vereadores eleitos (2025

Ricardo Borba (Pode) – 744 votos – 3,22% *

Catia do Doro (PSD) – 650 votos – 2,82%

André Montemezzo (Pode) – 633 votos – 2,74% *

Zaqueu Clarinda “Rato Ratatui” (Avante) – 586 votos – 2,54%

Wallace Aguiar (Avante) – 566 votos – 2,45%

Maria do Neno (PP) – 555 votos – 2,40%

Felipe Puff (Republicanos) – 498 votos – 2,16%

Ricardinho da Garagem (PDT) – 456 votos – 1,97%

Sandra Bertipaglia (Pode) – 438 votos – 1,90% *

Adriana Fontes (União) – 437 votos – 1,89%

Marcio Tarran (PSD) – 397 votos – 1,72%

Diego Correa “da Ana Maria” (PL) – 396 votos – 1,72%

Juliano Petruquio (MDB) – 392 votos – 1,70% *

Quatro vereadores eleitos pela coligação de Maurício Lense *